台達電投入電力共享 2022年展望佳、營收拚續揚

全球電源與能源管理領導廠台達電（2308）2022年展望，在市場需求仍佳加上零組件供應轉為順暢之下，可望帶動營收成長，若成本轉嫁或材料成本回落，毛利率將會回到正常水準，表現可優於今年。

台達電今日早盤股價上揚，小漲約1%。

法人表示，台達電本季、第四季預估營收約僅季增1%，比往年的季增5-10%還要低，主因是供應鏈缺料導致系統組裝廠缺貨，因此拉貨動能下降。

據悉，台達電預期今年最後2個月的營收會好轉，期待過完農曆年後加速成長，近期材料供應狀況有好轉，不過仍無法預期供應鏈的問題何時才會完全解決。

據了解，由於供應鏈問題造成成本增加，加上毛利率較低的電源、風扇、EV等零組件的比重增加，而毛利率較高的被動元件及工業自動化的比重下降，整體產品組合轉差，台達電第三季毛利率28.3%、為近六季低點，因此法人對台達電第四季毛利率仍保守看待。

台達昨日在其電源與能源技術研發重鎮中壢五廠，為因應能源轉型趨勢佈局，所建置之桃園平鎮廠區5MW儲能系統已於11月1日正式加入台電電力交易平台，投入電力輔助服務市場成為「電力共享」一員，全天候執行要求最嚴苛的dReg0.25動態調頻備轉，協力平穩全國的電網，上線後平均執行率達95%~100%之間，充分滿足台電規範的一級效能成績，上線首日即取得超過新台幣10萬元之營收，至今未達一個月業已突破200萬。台達藉由自身實際參與輔助服務，全面深化電網級儲能的關鍵技術，未來可為有意參與電力輔助服務交易的客戶，提供最全面的產品解決方案與技術支援。