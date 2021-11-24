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友霖降血脂藥向食藥署申請查驗登記 完成送件進入審查

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

友霖（4166）今（24）日公告，該公司向衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）申請降血脂藥1PC111的藥品查驗登記，已完成送件進入審查。

友霖是製藥大廠友華生技關係企業，該公司今日公告指出，向TFDA申請1PC111的藥品查驗登記，已完成送件。

1PC111是友霖自行開發的降血脂複方新藥 ，適應症為原發性高膽固醇血症或混合血脂異常，三期人體臨床試驗在台灣、澳洲、紐西蘭執行，共收案 390 位受試者，其試驗結果顯示，達到主要療效指標，1PC111 優於對照藥品於第 12 週時，低密度脂蛋白 (LDL-C) 濃度。

友霖指出，台灣地區隨著經濟快速發展、生活型態改變，主要健康威脅也隨之改變。根據行政院衛生署國民健康局2012年台灣地區高血糖、高血脂、高血壓盛行率調查顯示，15歲以上國人高血糖、高膽固醇、高三酸甘油酯、高血壓之盛行率隨著年齡上升而遞增，而血脂異常為心血管疾病中盛行率最高的疾病，全球盛行率超過40%(德國66%、美國52%)，全球有3億3,600萬的病患、年成長率1%。此降血脂新藥是新一代降血脂藥物，療效佳、安全性高。

高血壓

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