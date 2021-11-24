明年基本工資補貼 若雇主少給或高薪低報將全數追回

明年起基本工資將調漲至月薪25,250元、時薪168元，考量部分行業營運仍受疫情衝擊，經濟部與勞動部研擬補貼方案，勞動部今（24）日召開就業安定基金管理委員會，敲定動用經費為35.46億元，推估約66.3萬名勞工適用。

勞動部表示，明年基本工資調升之補貼，雖是補貼給雇主，但一旦發現雇主少給勞工或是高薪低報，將全數追回補貼金額或扣除當月補貼名額。

勞動部就安基金管理委員會今日召開臨時會。勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛會後表示，會議中經濟部商業司副司長劉雅娟說明補貼方案，以今（2021）年9、10月總營收較去年同期衰退二成的業者為補貼對象，全職員工定額補貼1000元，部分工時員工補貼560元；預計明年1月起可申請補貼，包含農業部門、服務業部門，以及紡織業、食品業等部分受到疫情衝擊的工業部門都可申請。

黃維琛進一步指出，補貼包含全時勞工及部分工時勞工，全時勞工為1000元、部分工時勞工為560元，至於補貼員工人數，比較基準是以事業單位10月31日聘僱投保在基本工資的員工數為上限，並比較明年1月至6月的投保人數來補貼。

他舉例，一名雇主在今年10月31日聘僱20名就業保險投保薪資在24,000元至25,200元此級距的員工，補貼員工人數就是以20人為上限；若明年1月時雇主聘僱投保薪資在25,250元的員工數一樣有20人，就發給20人補貼，若聘僱了25人則仍只發給20人，若聘雇18人，則只發給18人。

他並表示，部分工時勞工補貼人數之計算亦同，會以雇主今年10月31日聘雇23,100元以下的員工數作為基準，比較明年聘雇24,000元以下的員工數。

黃維琛說，以就業保險投保數據推估，適用的全時勞工約49.8萬多人，部分工時人數約16.5萬人，合計66.3萬人。補貼金額由就安基金支應，行政費用則由經濟部公務預算支應。

黃維琛提醒，若事業單位在明年1至6月領取補貼期間，被查到給付工資低於基本工資，就違反「勞基法」21條，勞動部將追回全數的補貼金額，若事業單位有以多報少等不實投保行為，也將扣除當月補貼名額。