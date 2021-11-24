網路交友詐騙1／來台遍地開花 政府可以怎麼做

疫情改變世界也改變了投資行為。

近兩年網路投資詐騙橫行，連「交友詐騙」也開始在台遍地開花，評議中心發現，最近申訴諮詢的網路金融詐騙中，多了一類叫「交友詐騙」，這種以「情感」為始、「投資詐騙」為終，讓消費者人財兩失。

評議中心董事長林志潔說，這類「交友詐騙」被鎖定對象包括單親媽媽、離婚者、或是超過45歲以上的單身者，多透過line、臉書等交友軟體接觸。

詐騙方式多是下載非法的投資app，投資標的則遍及數位貨幣、境外商品，甚至是不存在的金融商品，但因這類機構、或投資商品並不屬於評議範圍，也讓評議中心愛莫能助。

據統計，台灣社群軟體使用前三大，是youtube、臉書(FaceBook)、LINE，這些社群網站的廣告受眾群，25~34歲中以男性佔比最高，35~44歲則是女性最高，換言之，25~44歲這熟男女族群，是使用社群網站最多也是網站主要推銷的對象。

評議中心董事長林志潔說，我們現在有真實世界、和虛擬世界，虛擬世界的法律規範卻很低，「我們(法律規範)應該要求網路公司而非電信公司，因為通訊方式跟過去完全不同了，但執法能量卻停留在電話」。

她說，「交友詐騙」在台灣比較難以啟齒，但在美國金融消費者保護局來看，已經多有發生，主要還是在對高齡者的金融剝削。

她認為，要防堵金融詐騙需要修兩大法令，包括《科技偵查法》、及《數位通訊傳播法》。

一是《科技偵查法》，她說，例如LINE詐騙和臉書炒股，因為臉書和LINE並非是電信公司都是網路公司，法務部去年努力推《科技偵查法》但都被認為有隱私權問題，後來這個法就無疾而終。

還有一些網路業者對政府執法是高度不配合，例如Telegram就以絕不配合政府調取資料作為招攬客戶宣傳。

其次，LINE若加密，最多只能提供執法機構，通訊的時間和地點，但看不到圖片或內容，導致偵辦違法的金融詐騙很困難，所以偵查能量上必須要克服目前科技問題。

二是《數位通訊傳播法》，這由NCC轄管，NCC有權要求違法的臉書社團下架，但平台業者有很大抗議，有立委兩周前提出「反電信詐欺法案」，認為《數位通訊傳播法》太慢，希望針對網路詐騙來做。

但林志潔坦言，《科技偵查法》和《數位通訊傳播法》，都只能做到發生遺憾的時候，可以即時下架或事後追究，把元凶抓到，做到犯罪偵查，卻無法在源頭防堵犯罪，即時性不足。

林志潔認為，如何防堵犯罪，讓當下自己不要被騙，不要把錢轉出去，最終還是消費者自己需要有判斷能力，而業者也需要更努力告訴消費者有合法商品的存在。