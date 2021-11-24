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反萊豬公投通過打擊台美關係？經貿辦：反映美產官看法

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

葛來儀（Bonnie Glaser）認為若反萊豬公投通過，將為台美雙邊關係帶來嚴重打擊。行政院經貿談判辦公室（OTN）今（24）日回應，此說法「相當反映現在美國產官學界之看法」。

經貿辦表示，葛來儀現職為國知名智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）之亞洲計畫主任，研究亞洲區域政治經濟關係長達30多年，為美國亞洲議題研究知名學者，對美國政府及學界深具影響力。

經貿辦指出，葛來儀於「公投對台美貿易的影響」線上會談之發言，重點包括第一：蔡總統承諾開放含萊克多巴胺美豬，美方表示非常歡迎，更同意召開近5年未能舉行之TIFA會議。

第二：美國貿易代表署（USTR）認為台灣未能履行過去開放美國肉品進口之承諾，是不可信賴之夥伴。

第三，若公投通過、取消含萊克多巴胺美豬進口，顯示台灣又再次違背承諾，將為雙邊關係帶來嚴重的打擊（severe setback），未來將難以解決這些影響；同時也為雙邊貿易關係造成致命的衝擊（devastating blow），未來簽署雙邊貿易協定更是不可能有進展。

經貿辦直言，葛來儀的說法「相當反映現在美國產官學界之看法」，並強調蔡總統宣布開放美國肉品進口後，美國有很多正面回饋，包括多位美方官員公開讚揚、聯邦參議員聯名致函USTR支持台美啟動貿易談判。

經貿辦表示，本年TIFA會議後，美方十分肯定台灣近幾年來，對國際貿易自由化及尊重國際標準的推動及改革，並同意透過雙邊貿易往來的重要性，未來將持續推動雙邊經貿工作。

經貿辦接著說，這意味著雙邊貿易對話將持續暢通，也將是未來雙邊的重點工作，本次會議美方表示深刻了解我方簽署雙邊貿易協定意願及決心，並同意透過TIFA會議有助於強化台美雙邊貿易關係。

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