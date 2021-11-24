想看台灣飲食史 檔案局辦飲食特展揭密

民以食為天，台灣的美食文化更成為軟實力的代表之一，國發會檔案管理局推出「想食．饗時─臺灣飲食檔案特展」，挑選國家檔案、照片、影音及文物，回顧1945至2000年台灣的美食記憶及在地故事，並首度公開美國前總統尼克森當年敦促政府開放百事可樂進口的親筆簽名原件，讓民眾一次「品嚐」國家檔案中的台灣好滋味。

行政院長蘇貞昌今天出席台灣飲食檔案特展的開幕典禮，他致詞表示，「凡走過必留下足跡，而政府施政的紀錄即為檔案，也是台灣人記憶的積累」。他除了肯定檔案局將冰冷的檔案積極活用推廣，使國家記憶藉由與人民息息相關的主題展出，走入大眾生活日常，引領各界了解國家發展歷程，凝聚共同記憶並產生共鳴。此外，國家檔案不僅能回顧過往，也能眺望未來發展方向，他祝福檔案局成立20周年生日快樂，感謝同仁的付出，並期待未來有更好的發展。

但蘇揆也說，檔案局同仁與其為了活動名稱絞盡腦汁，乾脆就以「食衣住行育樂、柴米油鹽醬醋茶」為主題， 每個字辦一次活動，展示相關檔案就好，何必絞盡腦汁辦活動， 而且還很難記，光從「食衣住行育樂、柴米油鹽醬醋茶 」，就可以辦好久了。

國發會主委龔明鑫則說，政府成立檔案局的核心價值就在「提供國家發展見證，創造國家智慧資產」，過去20年來，檔案局致力徵集累積國家檔案，同時積極推廣檔案應用，展現國家檔案的內涵與價值。此外，正在興建的我國首座國家檔案館，預定114年在林口落成啟用，將成為兼具教育推廣及知性休憩功能的檔案館。

檔案局指出，這次展覽特別向台灣管理局、圓山大飯店、台北糧食協進會、黑松公司及四塊玉文創公司等21個單位、個人蒐藏家及藝術創作者，借展圖像、影片及文物，包括第三代國宴餐具與總統就職國宴菜單、台鐵餐車的餐具、國寶級烹飪大師傅培梅女士的食譜筆記與圍裙、早期汽水瓶，以及微型藝術品等，配合不同主題進行場景模擬，搭配不同類型的展件，分享飲食記憶與生命故事。此外，展覽也設計各種多媒體及手動裝置，讓參觀者擁有不同的檔案體驗樂趣。