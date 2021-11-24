政院明拍板修產創條例 智慧機械、5G投抵延至2024年底

隨著年底落日時限將屆，行政院明（24）日將於院會討論通過《產業創新條例》，要將智慧機械、5G系統投資的投資抵減優惠，再延長至2024年底落日，並額外將資安納入優惠項目。

提供智慧機械等投資抵減優惠的「產創條例」，即將於今年年底到期，為繼續提供產業相關誘因，行政院已完成「產創條例」第10條之一的修正草案審查，並排入明日院會討論事項。

鑑於「產創條例」原條文落日期限將屆，經濟部所提的本次修法有其急迫性，經濟部向行政院爭取再延長本條例投資抵減優惠，並與財政部完成跨部會審查，順利提出草案，要趕在本會期前三讀。

據了解，本次行政院所提修正草案規定，為鼓勵企業投資智慧機械，公司或有限合夥事業投資智慧機械，當年度支出金額在100萬元以上、10億元以下者，可在應納營所稅額30％內享抵減優惠。

在研議草案時，經濟部爭取優惠延長的主張，是美中貿易戰與新冠肺炎疫情爆發後，導致產業界對於智慧機械投資的腳步放緩，因此有必要透過修法，再延長既有產創條例的三年投資抵減。

不僅經濟部如此主張，據了解，工總日前也呼籲，政府應考量智慧機械投資抵減優惠在施行時的2019年及隔年，碰上美中貿易戰及疫情爆發，導致全球經濟低迷不振，企業獲利衰退，產業多呈現觀望、減緩投資，因而延宕智慧機械投資腳步。

稅務主管機關財政部則認為，投資抵減優惠不能永遠沒有落日期限，應明訂落日條款。該草案在經過行政院跨部會協調、審查後，確定朝延長智慧機械投資抵減優惠三年、5G投資抵減優惠延長兩年，都是到2024年底落日。

此外，為鼓勵產業投資、強化資安項目，經濟部與財政部也達成共識，本次的「產創條例」修正也額外納入「資安條款」，採購資安產品或服務，也納入適用範圍。