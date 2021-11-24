新舊企業合作有動力 37.7%憂文化差異

成熟企業與新創公司結合可讓產業重獲活力、變得更具競爭力，但又難在不易磨合。對於未來的企業發展，台灣產業創生平台創辦人黃日燦建議，台灣的企業可以更樂於與其他產業分享經驗、彼此互助。執行長江逸之則提醒，新創企業在合作過程中最怕投資方過度干預，並因此失去自主權。

企業、新創的合作課題

成熟企業與新創公司的合作中，調查發現，成熟企業有 37.7% 擔心合作的新創公司與母公司的文化差異太大，其次為 31.1% 認為投資報酬不如預期，再者則是跨部門整合不易、缺乏適合案源等，更有 24.6% 擔心投資企業對新創公司缺乏掌控權。

然而，對新創公司來說，報告發現，高達 50% 的新創公司會擔心投資方介入過多、導致公司失去自主權，其次與成熟企業的顧慮相同，同樣擔心雙方文化差異太大、質疑投資方能否提供實質幫助，也擔心自己的關鍵技術與商業模式遭到合作企業抄襲。

對此，報告的團隊建議，成熟企業不該過度干涉新創運作，否則會讓「新創變成老創」，佳世達總經理李昌鴻更指出，企業與新創本來就存在世代差異，當新創發展得比投資企業更好，屆時企業應該要扮演默默支持的角色，而非過度管控，就像當年雅虎投資阿里巴巴，若過度干涉，「那阿里巴巴只會成為另一個雅虎」，而非今天的商業巨頭。

台灣經濟靠「老創」

黃日燦於致詞時強調，台灣的經濟要做到更好，必須從「老創」開始，讓成熟企業脫胎換骨，重新獲得生命與活力，且應該要更「多管閒事」，就像產業界很多非常有成就的人，願意貢獻時間、精力把自己的心得、經驗分享給其他產業的朋友，「台灣企業集思廣益、分工合作，一起去跑！」

另一方面，報告發現，經歷疫情衝擊後，目前有出現「已和新創合作的企業更積極合作、不想合作的更不願意合作」的跡象。江逸之提醒，新創投資必須在「企業還有餘裕的時候就及早進行」，不能等到企業出現發展停滯時才開始規劃，且要抱著堅持十年以上的決心，多多探索未來發展機會。

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