快訊

直播／第三場公投說明會登場 「反萊豬進口」王美花、林麗蟬女力對戰

「人間芭比」BLACKPINK Lisa確診新冠肺炎 YG娛樂回應

新舊企業合作有動力 37.7%憂文化差異

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

成熟企業與新創公司結合可讓產業重獲活力、變得更具競爭力，但又難在不易磨合。對於未來的企業發展，台灣產業創生平台創辦人黃日燦建議，台灣的企業可以更樂於與其他產業分享經驗、彼此互助。執行長江逸之則提醒，新創企業在合作過程中最怕投資方過度干預，並因此失去自主權。

企業、新創的合作課題

成熟企業與新創公司的合作中，調查發現，成熟企業有 37.7% 擔心合作的新創公司與母公司的文化差異太大，其次為 31.1% 認為投資報酬不如預期，再者則是跨部門整合不易、缺乏適合案源等，更有 24.6% 擔心投資企業對新創公司缺乏掌控權。

然而，對新創公司來說，報告發現，高達 50% 的新創公司會擔心投資方介入過多、導致公司失去自主權，其次與成熟企業的顧慮相同，同樣擔心雙方文化差異太大、質疑投資方能否提供實質幫助，也擔心自己的關鍵技術與商業模式遭到合作企業抄襲。

對此，報告的團隊建議，成熟企業不該過度干涉新創運作，否則會讓「新創變成老創」，佳世達總經理李昌鴻更指出，企業與新創本來就存在世代差異，當新創發展得比投資企業更好，屆時企業應該要扮演默默支持的角色，而非過度管控，就像當年雅虎投資阿里巴巴，若過度干涉，「那阿里巴巴只會成為另一個雅虎」，而非今天的商業巨頭。

台灣經濟靠「老創」

黃日燦於致詞時強調，台灣的經濟要做到更好，必須從「老創」開始，讓成熟企業脫胎換骨，重新獲得生命與活力，且應該要更「多管閒事」，就像產業界很多非常有成就的人，願意貢獻時間、精力把自己的心得、經驗分享給其他產業的朋友，「台灣企業集思廣益、分工合作，一起去跑！」

另一方面，報告發現，經歷疫情衝擊後，目前有出現「已和新創合作的企業更積極合作、不想合作的更不願意合作」的跡象。江逸之提醒，新創投資必須在「企業還有餘裕的時候就及早進行」，不能等到企業出現發展停滯時才開始規劃，且要抱著堅持十年以上的決心，多多探索未來發展機會。

【更多精采內容，詳見

延伸閱讀

友通營運 逐季增溫

新廠產能提升、產品漲價效應 友通樂觀未來逐季成長

三大最強GaN聯盟出列

大塊吃肉！以色列新創公司推出整塊人造肉

相關新聞

明年基本工資補貼方案 66.3萬勞工適用

明年起，基本工資將調漲至月薪2萬4000元、時薪168元，考量今年部分行業受疫情衝擊營運，經濟部與勞動部研擬補貼方案，針...

台灣NFT國際市場首傳捷報 珍戀奶茶納入Chainlink生態系

台灣NFT國際市場首傳捷報，以台灣團隊設計的「元宇宙AR擴增實境」珍戀奶茶NFT今（24）日獲世界級區塊鏈公司Chain...

物價飆漲 龔明鑫：適當時機調降大宗物資稅負

國內面臨物價上漲壓力，國發會主委龔明鑫今天表示，行政院穩定物價小組的確有在討論是否調降黃豆、小麥、玉米等大宗物資的進口關...

北市晶華酒店周遭1800戶一度停電 台電：饋線跳脫

台北市晶華酒店、老爺酒店和周遭千餘用戶今天中午12時左右發生停電事故，台電表示，因變電所饋線跳脫，導致中山區中山北路二段...

台中公告地價降20％自用戶1年減稅170元、大戶減稅百萬 這政策到底讓誰受惠？

台中土地交易市場價格持續攀升，台中市政府卻大幅調降公告地價20.06％，與實際市場狀況矛盾。

創生券乏人問津 龔明鑫：思考是否不限綁台灣Pay

國發會推出的地方創生券綁定率只有5成多，朝野立委質疑執行率偏低，國發會主委龔明鑫今天表示，創生券推動分兩階段進行，第一階...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。