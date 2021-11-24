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物價飆漲 龔明鑫：適當時機調降大宗物資稅負

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
國民黨立委曾銘宗（右）今天在立法院經濟委員會質詢國發會主委龔明鑫。圖／截自立法院轉播系統
國民黨立委曾銘宗（右）今天在立法院經濟委員會質詢國發會主委龔明鑫。圖／截自立法院轉播系統

國內面臨物價上漲壓力，國發會主委龔明鑫今天表示，行政院穩定物價小組的確有在討論是否調降黃豆、小麥、玉米等大宗物資的進口關稅及營業稅，至於降稅的時間點財經部會會再評估，會適當時機推出。

龔明鑫今天赴立法院經濟委員會報告「非營業特種基金111年度預算案編列情形」，國民黨立委曾銘宗關切國內近來物價上漲議題，龔明鑫指出，美國的物價上漲幅度相對高於台灣，台灣的民生支出比例中，有很多和公共事業支出有關，這部分政府已祭出緩漲機制，此外，台灣的供應端也比較沒問題，因此物價上漲程度不像其他國家那麼高。不過，這個議題是政院穩定物價小組關注議題，國發會則擔任幕僚，小組定期會開會，國發會負責蒐集相關資料給政院參考，提供相關部會做處置。

曾銘宗追問，政府是否考慮激機動調整黃豆、小麥、玉米等大宗物資的關稅和營業稅？龔明鑫說，的確有在討論這個議題，也已提到政院穩定物價小組。至於財政部等相關部會何時報請行政院？龔則說，這要看時機點，財經部會會再評估，並於適當時機推出。

至於汽油及柴油貨物稅是否機動調整？龔明鑫表示，詳細項目會有一般性考量，進口關稅和貨物稅的部分，有些商品正在考量。

物價 龔明鑫 國發會

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