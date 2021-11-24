企業聘中高齡職務再設計 每人每年可補助10萬元

勞動部勞動力發展署銀髮人才資源中心主任余璦君表示，延後退休、退休後重返職場已是趨勢，打造友善中高齡的職場是必要的。企業為中高齡及高齡員工，排除工作障礙，提升工作效能，可透過銀髮中心協助申請職務再設計補助，按所申請人數，每人每年最高可補助10萬元

以環境清潔為主要業務項目之一的歐艾斯綜合設施管理服務公司，中高齡及高齡員工超過總人數60 %，該公司就向銀髮中心申請「職務再設計」補助，銀髮中心派專員到現場評估，並提出專業的改善建議及經費估算。

該公司表示，不少銀髮族都有視力退化的困擾，勞動部便建議可以將工作箱內的清潔劑貼上醒目的大標籤，並以顏色來區分不同類別避免員工誤用；另外為了減輕銀髮族體力負擔，導入可升降的工具車以及伸縮清潔長柄，讓員工能依據自身身高輕鬆的操作。

該公司表示，這些以人為本的職務再設計措施，使得許多原先已經退休的員工紛紛回到職場，短短五年內共有近40位中高齡及高齡夥伴重返工作崗位，繼續奉獻自我並傳承經驗。

勞動部表示，企業可透過銀髮中心協助申請職務再設計補助，按所申請人數，每人每年最高可補助10萬元，歡迎有申請需求的企業上銀髮資源網https://swd.wda.gov.tw/查詢或電洽（02）7730-8878，由專人服務。