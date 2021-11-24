年關將近！ 現仍有近2.5萬人「被」放無薪假

勞動部今（24）日發布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，隨著年關將近，目前仍有2,989家、24,915人實施無薪假，較上周家數增加，人數則減619人。

各業中，重災區住宿餐飲業營運逐漸轉好，有某家大型餐飲連鎖業提前停止800多人實施無薪假，使得住宿餐飲業目前實施無薪假人數減少至6,544人，一周內減少逾千人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，這期無薪假統計呈家數增加、人數減少態勢，主因是住宿餐飲業中的一個大型連鎖餐飲事業，該事業遍布全國各地，原本800多人實施無薪假至年底，現提前停止實施；黃維琛並認為，批發零售業也將逐漸轉好，預估越靠近農曆年、無薪假情勢應會趨緩。

至於國外旅遊為主的支援服務業以及包含航空公司的運輸倉儲業，黃維琛表示，受到全球邊境管制影響，營運狀況還是不佳，數據短期不會看到下降趨勢。

勞動部統計顯示，這期實施無薪假人數以支援服務業（含旅行社）9,364人最多、住宿及餐飲業則有6,544人，批發零售業2,495人，運輸及倉儲業2,229人實施無薪假。