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房市崩潰現前兆、台灣會失落30年？學者揭往事曝關鍵

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太嚴格！聯合行為檢舉獎金加碼到1億 但六年只發出120萬

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

公平會日前修法，大幅提高聯合行為檢舉獎金全數加倍，最高上限可到1億元，但立委發現公平會105年到現在六年只核發9件、120萬元，遭立委批評，如果規定太嚴格，檢舉獎金根本發不出去，提高三倍也沒用。立委並說，最近萬物皆漲，公平會應該要加強調查聯合行為能力。

立法院經濟委員會今天審查國發會及公平會相關基金預算。公平會上周才修正聯合行為檢舉獎金額度，全數提高一倍，上限由5千萬元提高到1億元。

民進黨立委邱議瑩表示，雖然公平會將檢舉獎金加倍，但獎金發得出去嗎?她發現105年到現在，檢舉獎金只核發9件，金額不到120萬元，甚至有一年只發出6萬元，106年更是一件也沒有，是不是核發規定太嚴格？還是民眾不知道有檢舉獎金？

公平會主委李鎂表示，過去聯合行為檢舉獎金執行運用確實不多，未來會廣泛傳加強宣導，並強化執法能量，讓大家知道有檢舉獎金，但她說，聯合行為隱密性及祕密性很高，舉證較困難。公平會會再檢討執法標準。

民進黨立委何欣純表示，麥當勞從今天開始漲價，最近民生餐飲漲風嚴重，但公平會過去都說查不到聯合行為，公平會應該徹底檢討到底是聯合行為定義太嚴格，還是調查不夠積極，或檢舉獎金規定太嚴苛，導致獎金放不出去？否則檢舉獎金加三倍也沒用。

公平會 民進黨 國發會

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