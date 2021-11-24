台企遭陸重罰加速台商回流 龔明鑫：需要時將加碼補助

台灣遠東集團在中國大陸經營，傳出因為環保、消防安全、稅務等問題，遭到鉅額罰款，外界分析，在這個情勢下，會更加速台商回台投資。對此，國發會主委龔明鑫今（24）日表示，需要的時候將針對「歡迎台商回台投資行動方案」進行加碼。

除了鉅額罰款，中國大陸國台辦日前更態度強硬表示，歡迎台企投資，但不允許支持台獨的人幹「吃飯砸鍋」的事，外界分析，這是對台商新一輪政治逼迫，今日成為立法院經濟委員會質詢焦點。

立委鄭運鵬質詢指出，中國大陸已豎起打壓台商三面紅旗，包括：生產不給電、出口扣帽子、稅務找麻煩，把台商當彭帥在處罰，殺雞儆猴。但，台商要回流，政府也要準備，是否有更大的水龍頭，歡迎台商回台？

立委邱志偉也問，中國大陸讓台商無法在中國經營企業，政府有何因應方案，是否該檢視「投資台灣三大方案」，目前剩下額度已不多，是否要做長期性補助的討論，超前部署？對此，龔明鑫答詢表示，需要的時候就會做加碼，但這部分將和經濟部討論。

龔明鑫強調，台商朋友在全世界投資、做生意，是受到全世界歡迎且獲得好評的，無論是在當地創造經濟價值和就業機會，如果中國用了非經貿理由來打壓，不僅對台商是不公平，對他們長期也是不利的，其實從他們打壓自已的企業開始，就使得外商開始陸續撤出中國大陸，這次遠東集團事件，也會使得供應鏈移轉加快。

龔明鑫表示，如果台商要將產能移出來回到台灣，政府一定舉雙手歡迎，如果台商規劃重新佈局，無論是新南向或往中東歐發展，政府也會協助。

根據經濟部的最新資料顯示，截至11月18日「投資台灣三大方案」已吸引1,067家企業超過1兆4,399億元投資，預估創造11萬6,862個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有236家臺商投資約9,107億元，創造7萬3,305個就業機會；「根留台灣企業加速投資行動方案」有124家根留企業投資約2,314億元，創造1萬6,414個就業機會，後續尚有61企業排隊待審，另有「中小企業加速投資行動方案」，有707家中小企業投資約2,977億元，創造2萬7,143個就業機會。