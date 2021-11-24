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龔明鑫看景氣 將連九個月亮紅燈、通膨壓力明年可緩解

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

國發會主委龔明鑫今（24）日表示，由於出口持續成長，加上內需改善情況非常好，將於26日發布的10月景氣燈號，有機會連續九個月亮出代表景氣熱絡的「紅燈」。

此外，針對近來受到關注的通膨議題，龔明鑫表示，目前看到的國內外研究機構數據，台灣今年的消費者物價指數（CPI）應該會在2%以下，甚至明年可能也許不到1%，預估明年通膨壓力應該可以緩解，雖然部份商品有上漲壓力，但整體性看起來還好。

龔明鑫並指出，目前國內通膨壓力多多少少受到國外影響，因為國際油價前陣子每桶已經超過80美元，但現在已回落到79美元，因為主要國家釋出戰備儲油，算是比較好的現象。此外，相信供應鏈部分，慢慢也會獲得紓解，今年由於疫情關係，造成供應鏈問題，甚至直接斷鏈的情況，都可望隨著時間慢慢運作會比較舒緩，相信時間一拉長，這兩個因素都會有一些因應，屆時通膨壓力也會獲得改善。

龔明鑫表示，國內10月出口持續成長，雖然成長幅度沒有前幾個月好，但是10月內需改善狀況非常好，其中零售和9月相比成長幅度相當大，餐飲也恢復正成長，這對景氣數字上的表現有滿大幫助，而今年GDP也很有可能會超過6%，很多研究機構也認為明年GDP可以挑戰4%。

通膨 龔明鑫

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