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鋼鐵公會：國際原物料行情平穩 營建鋼材供需可望持穩

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

自去(2020)年第4季以來，我國在疫情控制得當及政府各項內需政策如前瞻基礎建設、風電綠能產業、都更及危老建築重建、海外台商回流建廠、電子廠房擴建需求及預期國際疫情趨緩下的經濟回復動能，致營建物料出現短期間供需緊張情況，並隨著國際原物料供需及行情波動起伏。

針對近期國內營建市場仍偶有國內營建鋼材行情是否偏離市場及合理等聲音，鋼鐵公會表示，國內鋼鐵行情與國際原物料供需及行情變化趨勢走向一致；自今年第3季以來，在中國大陸能耗雙控、限電、限產等政策下調降煉鋼產能、產量及國際間各國減碳壓力、半導體晶片短缺等嚴重影響生產排程下，國際鋼鐵原物料鐵礦砂、廢鋼等行情由原本持續向上走勢緩轉向下，鋼鐵公會觀察國內主要營建鋼材供應廠商近一個月來盤價資訊，雖在歲末年終工程趕工之際仍以持平或下跌方式呈現，顯見國內營建鋼材供需除能依照市場機制正常運作外，在目前國際原物料行情平穩下亦可望維持市場供需及行情穩定。

有關行政院公平交易委員會日前表示、針對近期民生物資價格波動情形，已密切關注市場動態，近期已針對泡麵、工業用紙、麵粉、鋼材等多項商品進行調查；鋼鐵公會支持及配合政府穩定物價政策，並再次籲請會員廠善盡企業社會責任，勿有任何涉及囤貨、惜售及哄抬價格等違法行為，共同維護國內市場秩序，平穩市場供需。

鋼鐵 原物料 疫情

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