明年經濟成長率 中信金估3.5％

中信金持續看好明年房市穩定成長，以及疫情後消費動能大增，與升息環境，估台灣明年經濟成長率3.5％，長期平均值落在％，

物價年增率可望下滑至1.5％，在美國聯準會（Fed）明年啟動升息，台灣央行最快明年第2季至第3季，估升息1碼（0.25個百分點)。

面對2022年，中信金財務長邱雅玲昨（23）日指出，內需將成推動台灣經濟主要力量，台灣景氣已連續八個月維持熱度很高的紅燈，表現優於亞洲其他經濟體，如果明年全球經濟表現穩定，對台灣出口為正貢獻，因此看好明年台灣景氣。

邱雅玲說，美國聯準會將在明年升息，因為是回到正常貨幣政策，因此對市場景氣影響有限，但台灣央行為了讓熱錢不失去秩序，有機會在明年啟動升息循環，最快升息時間點落在第2季至第3季，估升息1碼。

利率與新台幣匯價也有關係，邱雅玲分析，明年新台幣將受到兩大力量拉扯，估計將落在28元波動。第一力量為新台幣需求偏多。邱雅玲說，因壽險業商品策略調整、政府鼓勵加速台商資金陸續匯回、稅制調整不利於台商資金存放海外，估國人海外金融資流出將減少。

但第二力量，則將因美國升息、熱錢流回美國，而吸引資金流出。

房市部分，看好房市有基本盤支撐，包含台商回台、科技業增加產能以及投資、剛性自住需求；另外，子公司中信銀剛標到公教人員築巢優利貸款。邱雅玲說，上述兩大力量相加，料明年中信銀房貸量能穩定成長。但中信金仍提醒，明年仍有五大風險需要注意，包括政治活動、美國減少購債與貨幣政策改變引發市場動盪、供應鏈瓶頸緩解的速度快或慢、大陸房地產的狀況所造成的金融潛在風險、疫情不確定因素。

針對法人關切全球通膨問題，邱雅玲說，供應鏈問題明年估可緩解，短期全球物價上漲與通膨壓力將緩和，但長期物價基於製造成本增加、全球推動乾淨能源，不會像過去那麼低。