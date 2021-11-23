活絡經濟抗通膨 立委：數據恐失真

加速活絡經濟才是渡過這波通膨的上策！環球經濟社社長林建山受訪時表示，通膨狀況比政府預期更嚴重，尤其是在國際糧食價格飛漲的狀況下，糧食自給率非常低的台灣難免受到嚴重的衝擊。時代力量立委邱顯智23日也於記者會上說，主計總處近期修改了衡量物價的指標，卻忽略住屋相關的權數，通膨數據恐出現失真的狀況。

數據報喜不報憂

時代力量於23日召開記者會控訴，政府對物價飛漲問題不管不顧。該黨立委邱顯智指出，央行至今的信用管制措施，完全沒有任何效用。房價不僅沒有降低，還繼續向上飆漲。此外，他也指出，行政院穩定物價小組關注了17項重要民生物資消費者物價指數，包括米、麵粉、豬肉等的民生物資，但漲幅已從一月的1.99%持續到九月的3.31%。

主計總處近期將計算基期物價指數的權數標準，從「家庭收支調查」改為「國民所得家庭消費調查」。他指出，「差幾個字、差非常大」，各國指引與我國歷年來，都是以家庭收支調查作為指標，但政府現在改成國民所得消費調查，住屋相關的權數往下降，導致對通膨的判斷失真，出現「報喜不報憂」的傾向。

立委陳椒華則說，農委會仍不願意釋出庫存的蔬菜，進行價格調解；行政院物價小組雖施行水、電、氣價格凍漲、油價緩漲等措施，但只是要求業者吸收成本，恐怕是「治標不治本。」她呼籲，執政當局積極面對疫情趨緩下的通膨問題，應針對漲價情況分析調查，公布相關報告，而不要用「美好的經濟成長數字，來包裝通膨的事實。」

學者：通膨現象不合理

但根據美國股價指數來看，國際糧食物價仍飆漲、能源價格歷經峰值，台灣通膨現象似乎不是個案。在國際市場物價持續上升的情況下，台灣通貨膨脹的狀況真的合理嗎？

林建山說，糧食產量銳減、疫情封鎖再加上美國貨幣寬鬆政策，世界物價持續上漲，尤其是「黃小玉」（黃豆、小米、玉米）的糧食價格大為提升。他說，台灣的糧食自給僅有16%，受糧食國際價格影響甚鉅。以現在國際的情勢來看，台灣通膨的實際狀況絕對會相當嚴重，且可能維持三年之久，而非如政府所講「在正常的範圍」。

而台灣將面對如此嚴重通膨，還能夠如何應對？林建山表示，應對通貨膨脹，最好的方式就是增進經濟膨脹。他建議可加快解封進程，快速活絡經濟，並形容通膨為一條顛簸的道路，而要通過就是活絡經濟「趕快加速通過」。

【更多精采內容，詳見 】