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維熹看好電動車、低軌衛星與美國自有品牌三大成長動能

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

線材廠維熹科技（3501）看好電動車、低軌衛星與自有品牌（Conntek）為2022年三大成長動能，同時，為了因應美國市場的關稅，該公司彰化廠2022年準備擴產，預定產能成長近一倍，資本支出將由2021年的1億多元擴增到2022年的2億至2.5億元。

維熹今（23）日舉行法說會，該公司目前產品占營收比重，家電（40%）、消費性電子（14%）、機電領域（11%）、通路貿易（16%）、電腦（4%）、其他（15%）。在生產比重方面，彰化廠（11%）、東莞廠（50%），昆山廠（39%），以及美國銷售中心。2022年資本支出，主要是1.5億元來擴增彰化廠產能，以及5,000萬至1億元來用在自動化設備。

維熹發言人游嘉德表示，近兩年維熹的三大成長動力主要來自三個領域，ㄧ是電動車，包括充電槍連接線，電動機車，充電線束等。二是低軌衛星，包括地面接收端相關連接線。三是美國自有品牌的產品，這兩年成長速度加快，可能是受到疫情影響，使得在家DIY的產品賣得很好。

目前電動車占營收比重5至6%，低軌衛星產品占營收比重4至5%，他強調，希望這兩年的成長動能，可以延續到2022年，對明年展望審慎樂觀。

維熹在低軌衛星以出貨戶外與室內接收端電源線與網路電源線為主，2021年前三季已出貨約20萬套，由於美系低軌衛星業者已經表示一年內要吸引50萬個客戶，因此，成長性仍然看好。

至於在電動車方面，他說，維熹主要出貨電動槍的線材，並以包括德國車在內的兩家歐系車廠為主，該公司希望未來能進一步做到線束，進一步提升毛利率。

對於銅價上漲的影響？他說，2021年大宗原物料上漲，我們比較難反應原物料上漲的成本給客戶，因為美國抑制通膨，消費性電子產品價格沒有上漲，因此，若我們要反映價格，有點困難，毛利率走勢，未來還要再觀察。

美國 電動車

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