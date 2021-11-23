財部找地方談囤房稅 期待六縣市「見賢思齊」

囤房稅議題持續受關注，財政部今（23）日邀請18縣市討論房屋稅議題，賦稅署副署長樓美鐘會後表示，台北市已實施囤房稅，台南市也正在修法程序，財政部期待其餘四個直轄市加上新竹縣市，共六縣市能夠「見賢思齊」，跟進訂定差別稅率。

因應立法院財政委員會11月3日決議，財政部今日邀集地方政府針對房屋稅制議題召開會議，然而今日討論並未觸及最關鍵的《房屋稅條例》調整，僅由台北市、台南市分享囤房稅推動經驗。

樓美鐘表示，對於立法院要求評估房屋稅條例非自住住家最高稅率3.6%調高的可能性，後續會請地方政府透過書面回覆意見。

樓美鐘指出，今日會議分為上午、下午兩場，上午場是邀請「房價顯著波動」的六都、以及新竹縣市共八縣市，討論稅率訂定；下午則是邀請明年依法須重新評定房屋標準價格的13縣市，督促合理評定稅基。

對於外界期待囤房稅修法，樓美鐘說，與會的地方政府都認為，全國歸戶的方向不可行，稽徵實務複雜度會大增，也會衍生許多問題；至於中央統一訂定非自住差別稅率或調高非自住稅率上限或下限等問題，並未討論。

樓美鐘表示，現行房屋稅條例中就有囤房稅機制，期待今日與會的新北、桃園、台中、高雄、新竹縣市等六縣市，能夠參考台北、台南經驗，評估訂定差別稅率。

其中，高雄市因近期台積電投資，房價持續高漲，正審慎評估研議囤房稅，市府表示，會在自主不受影響、落實居住正義、租金不轉嫁等三大原則下，審慎評估調整。

此外在稅基方面，財政部緊盯從未調整稅基的彰化縣，希望明年評定房屋標準價格時，能夠符合外界期待。與會的13縣市也都表示，在評定時會參考主計總處營造工程物價指數。

根據主計總處資料，2020年全年累計平均營造工程物價指數為109.73，2021年截至10月平均為120.92，明顯有成長，若縣市確實參考主計總處數據，明年稅基將會調高，不過實際仍要視地方政府評定狀況。