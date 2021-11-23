五倍券花在哪？10月資通訊、百貨、量販店、餐館強強滾

五倍券於10月8日上路，內需零售業、餐飲業也因此明顯受惠，餐飲業營業額結束疫情帶來的連五黑、終於轉為正成長，零售業則以百貨、量販店，與資通訊及家電設備業最亮眼。經濟部統計處副處長黃偉傑表示，業者因數位五倍券難以辨識，因此不確定實際受惠程度，但明確表示有因五倍券而業績成長的業者，確實以百貨、量販店業者居多。

經濟部統計，10月零售業營業額3730億元，年增6.6%，其中資通訊及家電設備業年增四成，量販店年增兩成，百貨公司由於週年慶與五倍券行銷加成，月增出現驚人的87%，為史上同月第二高。

10月餐飲業終於翻紅，營業額676億元，年增1.4%，其中餐館業受惠於疫情內用管制措施鬆綁，加上五倍券效應，營業額月增兩成，其中又以西式速食、聚餐宴會受益最多；但飲料店業在百業五倍券行銷下，卻因五倍券單張面額不適合飲料店的客單價而「獨自寂寞」，以及天氣變冷的季節因素衝擊冷飲，營業額月減2.1%。

經濟部統計處對業者進行五倍券相關調查，共調查零售業1134家，與餐飲業681家。黃偉傑指出，由於廠商無法確定是否有受惠於數位五倍券，零售業者僅24.3%表示五倍券有助於營業額成長，餐飲業僅31.7%認為營業額因五倍券而增加，認為自身受益的廠商大多表示，五倍券影響營收增加幅度約為一到兩成。

黃偉傑也表示，由於清楚認定自身營業額受益於五倍券的店家比例並不高、樣本數不夠，因此無法判斷中小店家的受惠程度，但以有回答相關調查問題的廠商來看，確實百貨公司和量販店受惠於五倍券的比例，相對其他業別較高。

展望未來，由於11月開放集會活動人數限制，統計處認為外燴及團膳業者也有機會轉正，餐飲業11月年增2%至5%。零售業營業額11月預估年增3.5％到6.5%。

批發業10月營業額1.02兆元、年增14.3%，已是連續12個月正成長，預估11月續開紅盤，年增7.5到10.5%。