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永豐餘永續長：能源已是國安議題 再生能源是唯一的路

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
永豐餘永續長暨中華紙漿董事長黃鯤雄。圖/永豐餘提供
永豐餘永續長暨中華紙漿董事長黃鯤雄。圖/永豐餘提供

永豐餘（1907）投控永續長暨華紙（1905）董事長黃鯤雄表示，能源對於經濟與工業，如同氧氣對人類生命一樣，沒有它就不能存活、不能運轉。而對台灣的產業來講，能源已是國安議題，台灣能源自主率僅2%，缺乏本土以及具有規模的能源基礎，再生能源，特別是生質能源，是唯一的一條路。

經濟日報將於12月7日舉辦「2021能源願景高峰論壇」，今年主題是「綠能、綠金、綠生活」，邀請多位專家共同探討台灣能源轉型之路。黃鯤雄將以「循環經濟催動零碳排」為題發表演說，分享對台灣發展循環經濟上的看法。本論壇由經濟部能源局、台電公司、工研院、永豐餘投控、哥本哈根基礎建設基金（CIP）共同協辦。

黃鯤雄表示，循環經濟最大的目的是化廢棄物為再生資源，把不能再用的物質轉換為能源，降低對煤炭和石油的仰賴，並且去化垃圾。永豐餘集團五、六十年前就已經訂下政策，每一個工廠都要投入能源發展，舉例來說，華紙花蓮廠就是一個沒有煤的工廠，採用的是生質能發電系統。

生質能是循環不息、生生不息的，台灣有許多的農地、林地，這些資源可以善加利用，舉例來說，以農業開發生質能，一年可以有數次的收割，另外，以美國森林為例，每30年砍一輪，供蓋房子用，並再重新植種創造永續固碳。

黃鯤雄表示，美國和中國是全球兩大排碳量大的國家，中國是100億噸，美國是50億噸，不過，美國的房子很多是木造的，具有固碳的功效，若能給予碳匯，美國的排碳量就能降低。同樣的理論，台灣的山林應該重整、再造，在重新生長的過程中，自然就會消化二氧化碳。台灣有三分之二的面積是林地，好好利用，就可以成為一個節能減碳的地方，可以成為取得煤的元素。

生質燃料具有碳中和特性，可以取代煤炭並且減少垃圾與環境污染，它的多元、可再生、可儲存的優勢，歐洲已有實例供參考。台灣政府及人民在氣候變遷的減碳思維跟得上世界腳步，但法規卻沒有與時俱進。

黃鯤雄表示，以前廢棄物等於汙染物，政府用汙染物的方法進行管理。但現在廢棄物是再生材料，應該以負責任的態度當原物料管理，這是兩個不同態度。中央及地方政府必須正向看待，循環經濟、再生能源才可長遠發展。

美國 廢棄物 永豐餘

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