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談遠東在大陸挨罰 王美花：不應有其他因素干擾投資

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導
第二屆「台美經濟繁榮夥伴對話」今登場，經濟部長王美花說明會談過程。記者杜建重／攝影
第二屆「台美經濟繁榮夥伴對話」今登場，經濟部長王美花說明會談過程。記者杜建重／攝影

台美雙方今（23）日舉辦第二屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），會中談及經濟脅迫議題。對於遠東公司在中國大陸遭到開罰，經濟部王美花說明，盼不應有符合環保、消防、公安等之外的「其他因素」干擾，如此會對我方投資產生影響。

第二屆台美EPPD在今日以視訊會議方式，會議一路從台北時間上午7時開到12時，雙方主談人，我國為經濟部長王美花、科技部長吳政忠，美國為國務院主管經濟成長、能源及環境次卿費南德茲（Jose W. Fernandez）主談。

此外，我方參與官員，也包括經濟部政務次長陳正祺、國家發展委員會副主委施克和、國家通訊傳播委員會委員孫雅麗、外交部常務次長俞大㵢等。

對於會中談及經濟脅迫。外交部北美司司長徐佑典轉述，雙方均認為所有經濟體都不應受到外部脅迫，因此，台美與理念相近國家之間有必要繼續加強協調合作，共同應對違反國際貿易規則的經濟脅迫。

經濟部今日下午舉辦會後說明記者會，並進行媒體問答。對於經濟脅迫與遠東公司遭陸方開罰一事，王美花說明，今天會中，雙方對於有些國家受到經濟脅迫交流資訊，並共同認為，所有國家、經濟體都不應受到這樣的外部脅迫。 

王美花以立陶宛為例，表示台美雙方在會中有提到此案例，我方支持立陶宛如此支持台灣、支持做一個自由民主國家的決定，美方也對立陶宛的決定，或是歐盟對立陶宛的決定，均表達予以支持。

至於遠東公司挨罰，王美花委婉地表示，她認為企業不管在哪國投資，都要遵守該國規定，但也不應有應符合相關環保、消防、公安規定之外的「其他因素」干擾，如此會對我方投資產生影響。

王美花 經濟部

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