中信金估明年供應鏈問題緩解 但長期物價不再像過去低

中信金（2891）今（23）日舉行第三季法說會，中信金財務長邱雅玲針對法人關切全球通膨問題，回應指出，中信金估計供應鏈問題明年將可緩解，短期全球物價上漲、通膨預期將可望緩和，但長期物價不會像過去那麼低了。

邱雅玲指出，通膨可以分為短期與長期看。短期物價攀升，主因來自供應鏈問題，因為缺晶片、缺電、運輸瓶頸等等，但中信金認為，以上問題不會長期存在。

她解釋，例如：11月俄羅斯已經恢復向德國輸送天然氣後，價格已經滑落；加以中國天然氣與煤價正在往下走，兩大能源價格下滑會帶動鋼鐵價格往下，以及中國管控房市，鋼鐵價格持續往下。

因此，中信金研判，短期全球物價上漲以及通膨預期的問題，將在明年初供應鏈問題緩解後，逐步緩和。

但長期而言，全球供應鏈分散多極化趨勢不變，不再講求低成本，未來製造成本將較高，加上國際追尋淨碳排放政策，乾淨能源成本較高，「長期物價將不會像過去那麼低，會有往上趨勢」。

而美國聯準會（Fed）已經開始在11月啟動縮減購債，以每個月減少150億元速度，估計明年6月結束縮減購債，屆時失業率將會下降，勞動市場緊俏，薪資幅度較高，市場將觀望核心通膨是否會高過Fed2％目標，假設很接近，將會縮短政策觀察期。

因此，中信金估計，美國聯準會將在明年第三季升息，但因為是回到正常貨幣政策，因此對市場景氣影響有限。

但中信金仍提醒，明年仍有五大風險需要注意，包括：政治活動、減少購債與貨幣政策改變引發市場動盪、供應鏈瓶頸緩解的速度快或慢、中國房地產的狀況所造成的金融潛在風險、疫情不確定因素。但中信金內部仍看好明年景氣。