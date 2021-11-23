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台灣第一座民營MW級地熱電廠啟用 機組容量4.2MW

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
台灣首座民營MW級地熱發電廠清水地熱電廠今（23）日舉行啟用典禮。記者黃有容／攝
台灣首座民營MW級地熱發電廠清水地熱電廠今（23）日舉行啟用典禮。記者黃有容／攝

台灣首座民營MW級地熱發電廠於今（23）日舉辦啟用典禮，該案由經濟部與宜蘭縣政府共同合作，與宜元簽訂BOT+ROT，歷經四年正式啟用，該電廠發電機組容量為4.2 MW，將可至少供應近7000戶的家庭用電。

典禮邀請副總統賴清德、經濟部政務次長曾文生及宜蘭縣縣長林姿妙等人共同見證。曾文收表示，清水地熱電廠是中央、地方與民間攜手合作範例，期待將此經驗複製到全國，來加速國內地熱發電推廣。政府已依據「再生能源發展條例」訂定地熱電能躉購費率，今年為每度5.1956 元，並推動「地熱能發電示範獎勵辦法」分攤業者投資風險，經費上限可達新台幣1億元。

清水地熱電廠採用階梯式費率，也就是前10年每度6.171元，後10年每度3.5685元，降低業者前期還款壓力。該電廠目前電力執照為3MW，能源局將視未來發電情況給予新執照，現在每天平均發電6萬度，也就是說，前10年每年將有約1.33億元營收。若每年評比「優良」，可以延長BOT、ROT契約。

清水地熱電力公司表示，考慮到井的效率衰減速度，已經預計五年左右會規劃挖新井，這個二期計劃，可能再增加5MW以上，維持在免環評10MW以內。清水地熱電力公司說明，外界關心挖井會不會引發地震，實際上挖井誘發地震案例出現在韓國和義大利，曾因地熱挖井誘發規模4以上的地震，但這是由於那些案場地下是乾熱岩系統，要做水力破壞，因為是非自然程序，所以可能引起地震，而清水地熱不是同樣程序，因此不會誘發地震。

地熱電廠 地震 經濟部

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