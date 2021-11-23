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第二屆台美經濟對話落幕 觸及供應鏈韌性等四大議題

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導
台美於會中討論熱絡，雙方期盼未來持續透過「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）對話機制深化合作交流。經濟部提供
台美於會中討論熱絡，雙方期盼未來持續透過「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）對話機制深化合作交流。經濟部提供

台美雙方今（23）日舉辦第二屆台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），並談及供應鏈韌性、經濟脅迫、數位經濟與5G網路安、科學與技術四大議題，並達成共識，將在明年在EPPD架構下召開第4屆台美「數位經濟論壇」（DEF）。

第二屆台美EPPD在今日以視訊會議方式，一路從台北時間上午7時開到12時，雙方主談人，我國為經濟部長王美花、科技部長吳政忠，美國為國務院主管經濟成長、能源及環境次卿費南德茲（Jose W. Fernandez）主談。

此外，我方參與官員，也包括經濟部政務次長陳正祺、國家發展委員會副主委施克和、國家通訊傳播委員會委員孫雅麗、外交部常務次長俞大㵢等。

經濟部今日下午舉辦會後說明記者會，與會的外交部北美司司長徐佑典說明指出，本次會議主要就供應鏈韌性、經濟脅迫、數位經濟與5G網路安全、以及科學與技術等四大議題深入交換意見。

第一，供應鏈韌性。徐佑典說，台美雙方共同討論加強合作，以解決關鍵供應鏈之瓶頸，並確保長期的關鍵供應鏈韌性，進而促進經濟復甦、繁榮和安全，雙方均表達希望就提高半導體供應鏈的安全性及韌性進一步合作，並強調從促進半導體生態系發展著手，來支持半導體產業供應鏈韌性。

徐佑典也表示，此外，雙方並強調重建更具韌性的公共衛生供應鏈及深化乾淨能源供應鏈的重要性，

第二，經濟脅迫。徐佑典轉述，雙方均認為所有經濟體都不應受到外部脅迫，因此，台美與理念相近國家之間有必要繼續加強協調合作，共同應對違反國際貿易規則的經濟脅迫。

第三，數位經濟與5G網路安全。徐佑典說明，雙方盼於明年在EPPD架構下，召開第四屆台美DEF，雙方並將在5G安全、開放網路架構、資訊自由流動等領域持續深化合作，以及計畫探討如何為創新方法營造有利環境，例如開放性無線接入網路（Open RAN）等。

第四，科學與技術。徐佑典表示，在台美科技合作協議架構下，雙方明年將在台灣舉辦首屆台美雙邊科學技術會議，在本次會中，雙方也另就深化半導體研究的機會及研究誠信的最佳實踐交換意見。

半導體 5G 經濟部

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