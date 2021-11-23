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首座商轉今啟用 宜蘭清水地熱電廠每小時供1萬戶家用電

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
清水地熱電廠為台灣首座民間興建的地熱電廠。記者林佳彣／攝影
清水地熱電廠為台灣首座民間興建的地熱電廠。記者林佳彣／攝影

宜蘭縣政府推動再生能源不遺餘力，「清水地熱電廠」透過促參法招商興建，每小時平均發電量3150度，可供1萬戶家庭用電，是台灣近30年來第一座第一型電業的地熱電廠。啟用典禮今天登場，副總統賴清德、宜蘭縣長林姿妙、經濟部政務次長曾文生、台電董事長楊偉甫等人出席盛會。

副總統賴清德致詞說道，清水地熱電廠是台灣首座百萬瓦級的地熱電廠，不僅是台灣再生能源發展的關鍵一步，也是邁向2050碳中和的重要一環。他表示，清水地熱電廠今天啟用，是地方喜事，也是國家大事，榮幸能來見證這歷史性的一刻。

縣府2016年依「促進民間參與公共建設法」，採BOT+ROT方式招商，清水地熱電廠由宜元股份有限公司斥資約7.6億元，歷經4年多，辦理相關產能測試作業，以及溫泉開發許可、水土保持計畫、發電廠興建和發電機組測試等，已於今年10月27日取得經濟部能源局核發的電業執照，正式營運商轉，成為台灣首座民間興建的地熱電廠。

清水地熱電廠目前的裝置容量為4.2MW（百萬瓦），每小時發電量約3150度，足可供大同鄉、三星鄉約1萬戶家庭用電，且將招募宜蘭當地人才，提供就業機會；經營廠商接下來投入第2期新井鑽鑿，以擴充地熱產能，預計將裝置容量提升到9.5MW（百萬瓦）。另外，結合在地產業、教育資源的台灣地熱教育園區，如火如荼建造當中。

縣長林姿妙表示，清水地熱電廠今天啟用，宜蘭人是辦喜事的心情，並感謝中央支持地熱開發，積極協助推廣、審查，促成全台第1座地熱電廠的開發，以落實「能源安全、綠色經濟、環境永續、社會公平」的精神。

宜蘭縣「清水地熱電廠」今天舉行啟用典禮。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣「清水地熱電廠」今天舉行啟用典禮。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣「清水地熱電廠」開始商轉啟用。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣「清水地熱電廠」開始商轉啟用。記者林佳彣／攝影
「清水地熱電廠」每小時平均發電量3150度，可供1萬戶家庭用電，是台灣近30年來第一座第一型電業的地熱電廠。記者林佳彣／攝影
「清水地熱電廠」每小時平均發電量3150度，可供1萬戶家庭用電，是台灣近30年來第一座第一型電業的地熱電廠。記者林佳彣／攝影
副總統賴清德表示，清水地熱電廠是台灣首座百萬瓦級的地熱電廠，不僅是台灣再生能源發展的關鍵一步，也是邁向2050碳中和的重要一環。記者林佳彣／攝影
副總統賴清德表示，清水地熱電廠是台灣首座百萬瓦級的地熱電廠，不僅是台灣再生能源發展的關鍵一步，也是邁向2050碳中和的重要一環。記者林佳彣／攝影

地熱電廠 林姿妙

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