經濟數據與企業財報強勁 資金流入美國股票型資產

美國十月零售銷售月增1.7%、創七個月來最大增幅，加以科技業等企業財報亮麗，引領史坦普500、那斯達克及費城半導體指數再創歷史新高，惟通膨擔憂、歐洲疫情復燃使多國提高防疫限制，加上阿里巴巴及百度財報不如預期，拖累全球股市連兩週收黑。依據彭博資訊統計，截至2021/11/19過去一週ETF資金淨流量顯示，整體股票型ETF近週資金淨流入182億美元，主要流入美國股市105億美元，全球、中國、新興市場、歐洲及亞太股市亦分別有33.6億、17.8億、8.6億、6億及2.3億美元資金淨流入，日本、拉美及東歐股市則分別為16億、0.6億及0.3億資金淨流出。

富蘭克林證券投顧分析，美國感恩節假期將至，根據美國全國零售聯盟(10/27)預估，今年11~12月份美國假期銷售預估將較2020年同期成長8.5%~10.5%至8,434~8,590億美元、創歷史新高，根據Bespoke投資團隊統計，1945年以來史坦普500指數感恩節該週平均上漲0.60%，過去二十年平均漲幅達0.87%。

另一方面，歐洲第四波疫情來勢洶洶，防疫封鎖措施恐影響年底耶誕消費動能，短線疫情及經濟數據表現將牽動投資信心，儘管全球股市漲高後震盪難免，值此年底至隔年元月行情的傳統旺季，建議投資人無須預設高點，以免太早離場而錯失漲勢，穩健型投資者建議透過產業多元布局的美國平衡型基金，兼顧收益及類股輪動機會，債市首選波灣債及高收益債，避開美歐公債並縮減存續期間，股市投資看好三大族群，包括側重數位轉型題材的科技產業，定價能力高且較不受供應鏈短缺影響，屬於實體資產且具備政策受惠和通膨轉嫁能力的基礎建設產業，以及精選科技醫療及消費題材的亞洲中小型股票基金。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，儘管半導體供應鏈面臨考驗，預計這種情況至少會持續至今年年底，受此影響，短期晶片價格可能會上漲，但預計隨著半導體供需在2022年達到平衡，預計價格會恢復正常化。目前正處於消費者體驗科技主導的新零售模式和企業數位化轉型的開端，可以預見在未來幾年，科技產業將有大量潛在的投資機會。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，在全球朝淨零排放目標邁進，基礎建設產業在許多領域都扮演關鍵角色，將迎來數十年的成長週期，未來幾十年全球需要投資數兆美元，有助鞏固基礎建設公司的可允許報酬及股利水準，也將驅動這些基礎建設公司的資產規模成長，看好再生能源、公用事業，以及開始轉型或促進轉型的能源或運輸基礎建設公司，將可優先受惠。