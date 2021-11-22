連4降！10月失業率3.83% 半年來最低
國內疫情趨緩，商業活動陸續恢復，勞動市場也逐漸回溫。主計總處今（22）日發布的10月失業率為3.83%，較9月續降0.13個百分點，呈連續四個月下降走勢，也是近半年最低水準。
主計總處指出，10月失業人數為45.6萬人，較上月減少1 .5萬人或3.19%，其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業者減少9,000人，初次尋職失業者亦減3,000人。
主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，10月失業率、失業人數雙雙創下半年以來最低水準；每年10月到12月失業率多呈下降走勢，因此可預期隨著國內商業活動恢復，以及政府振興措施的挹注，年底整體勞動市場相關指標、及失業率將會持續改善。
不過她指出，雖然10月失業率下降，和歷年同月相比，仍是2017年以來最高紀錄，意味著疫情影響仍在，惟衝擊已經逐漸減低。
主計總處指出，10月就業人數1,144.5萬人，較上月增加2.8萬人或0.25%，其中，住宿餐飲增加6,000人、製作傳播及資通訊服務業增加4,000人；運輸倉儲業、科學及技術服務業分別增加3,000人、不動產業增加2,000人、營建工程業亦增加2,000人。
此外，主計總處指出，因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時之工作及季節關係）致週工時未達35小時者為29.3萬人，較上月減少2,000人。各項指標顯示勞動市場已有明顯改善。
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