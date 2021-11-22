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外銷訂單僅10個月已超越去年 全年接單有望創歷史新高

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
據經濟部統計處統計，10月外銷訂單591億美元，年增14.6%，連續20個月正成長。（本報系資料庫）
據經濟部統計處統計，10月外銷訂單591億美元，年增14.6%，連續20個月正成長。（本報系資料庫）

經濟部統計處統計，10月外銷訂單591億美元，年增14.6%，連續20個月正成長，不過略低於預期。今年1到10月累計接單金額已達5407.3億美元，超越了去年全年接單金額、創下33年來前10月接單新高，統計處並預期11月將持續「見紅」。

統計處處長黃于玲表示，10月企業及個人生活數位化需求佳，新興科技應用持續擴增，加上國際原材物料價格續居高檔，終端消費動能穩健，帶動科技應用產品及傳產貨品接單熱絡，致各大貨品接單續強。但因部分貨品因缺料影響接單動能，增幅不如預期。

統計處指出，受惠5G、高效能運算等商機持續，及年底備貨需求釋出，加上顯示卡、伺服器、網通產品等需求熱絡，帶動相關供應鏈接單增加，支撐電子及資訊通信產品接單成長，分別年增13.2%及8.7%；光學器材因車載、商用等面板需求暢旺，加上背光模組接單成長，致年增14.1%。但是，黃于玲指出，若與前月相比，三項產品呈現月減，就是因為缺料導致供應鏈不順，使客戶減緩下單。

統計處表示，今年前10月接單總金額5407.3億美元，已經超越去年全年金額、創下33年前10月外銷訂單歷史新高，統計處預估11月接單金額為590億到605億美元，年增2.1%到4.7%，如果供應鏈不順與疫情影響都能克服改善，有機會挑戰突破累計6千億美元。

經濟部

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