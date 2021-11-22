從人資看全球淨零碳排 KPMG：多數企業未激勵員工減碳

安侯建業聯合會計師事務所今（22）日發布「淨零抗暖化須以人力資源為本」調查報告，結果發現，幾乎多數企業並未提供任何形式的激勵或獎勵措施，來鼓勵其員工實現淨零排放的目標。

安侯建業指出，國際減碳談判的爭議焦點，總是圍繞在承諾、行動、進程、融資、技術、資金援助等議題上，卻常常忽略「人」的角度，KPMG近期與全球五十大律師事務所之一的Eversheds Sutherland合作，向全球知名企業1,095位領導人進行調查，研析企業在淨零目標、制定戰略和人才間的落差，從而完成本次的報告。

調查結果顯示，近一半的受訪者表示，其公司皆有明確的減碳計畫；多數高階主管也意識到，企業對氣候變遷的回應，將不可避免地影響到所有的利害關係人，包括員工、投資人、股東、客戶和社區等。

然而也有近三分之二的受訪企業高層預期，企業的減碳行動，將會對員工產生一些負面衝擊，多數認為員工是可以接受再培訓和提升技能，但也有少數但顯著的比例認為，在低碳環境中將會有一些職務在職場中消失。

報告另一個重點在於，目前幾乎多數企業，並未提供任何形式的激勵或獎勵措施，來鼓勵其員工實現淨零排放目標。

安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠指出，減碳行動企業責無旁貸，公司內必須要有氣候治理的高度、強度與效度，效度要能達到最大，公司內肯定必須提供充分友善的激勵環境，讓員工及利害關係人能共同投入，驅動更廣更多元的創新。

安侯永續發展顧問公司執行副總經理林泉興表示，根據國際再生能源總署(IEA)資料顯示，淨零排放將在2030年前，將創造1,400萬個關於能源領域的綠領職缺，而化石燃料產業則將減少500萬個就業機會。