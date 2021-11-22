管制信用無效 打壓房價有利投資客

針對央行連續祭出信用管制措施，以打擊過熱的房市，民眾黨立委張其祿質疑，打擊房價造成投資客逢低買進，難以有效抑制房市，他認為應檢討貧富差距與熱錢過多，關鍵在稅制問題。多位民進黨立委指出，政府打房造成的貸款缺口，讓需要者轉向民間融資機構弭補，盼相關部會設置管理辦法。

禿鷹伺服、熱錢流竄

立法院財政委員會22日邀請中央銀行總裁楊金龍、財政部長蘇建榮就「如何遏止銀行放貸淪為股市禿鷹和房市炒手的推手？」進行專題報告並備質詢。經濟部於會中指出，近期因國際寬鬆貨幣政策、台灣低利率環境、疫情後經濟回穩等因素，都導致台灣熱錢的流竄，證券、房地產等投資標的成為投資客眼中的肥肉。

除了「股市禿鷹」以散布流言或不實資訊等行為，刻意壓低或抬高證券有價證券的價格的狀況外，同時，房價上漲與房市過熱狀況持續發生，更關乎民眾的居住正義。

央行管制效果如何？

央行近期已多次調整信用管制措施，包括新增購置住宅貸款限制、調整貸款寬限期等。國民黨立委曾銘宗提問，央行多次調整選擇性信用管制，究竟有沒有效果？楊金龍說，「有啊，有發揮它的效果。」他說，就限制金融銀行的信用過度流到房地產而言，有達成目標，如公司法人貸款成數由63.9%下降至39.1%。

然而，張其祿表示，央行近幾次的措施多針對交易成本上動手腳，但諷刺的是，政府對購房成本祭出措施時，會使房價降低，讓投資客逢低買進，造成立即的市場反彈。

他認為，應該對稅制、資本利得作檢討，杜絕熱錢過多投入房市。如目前的賦稅減免制度有弊病，出現所得超過兩千萬，但卻完全不用繳稅的狀況。此將會使台灣社會出現「富者更富、貧者愈貧」的「逆分配」。蘇建榮承諾，「會持續注意所得申報稅過低的狀況，並考量免稅扣除制度的問題。」

民間貸款成炒房金

郭國文、鍾佳濱等多位民進黨立委，共同在會議中提出臨時提案。他們認為，央行雖管制土地建設的房貸成數，但建商的資金缺口多轉向民間的融資公司貸款，儼然成為資金管理的漏洞，但經濟部卻未對此類公司有任何管制措施。

經濟部、金管會等相關部門承諾，會針對一定規模的大型融資公司設置管理辦法，加強供給方的資金管制，並有效抑制熱錢過度流入房市，導致房價過高的問題。

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