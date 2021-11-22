遠東集團遭中國大陸五省市嚴查開罰 經濟部證實

據新華社報導，台灣遠東集團在中國大陸上海、江蘇等五省市的投資有違規行為，並遭罰款等處罰措施，經濟部長王美花在立法院經委會會中受訪時證實，遠東集團確實被中國大陸認為有環保稅務問題而處罰，不過經濟部官員回報，遠東九成以上都已經改善，到年底前改善完畢。

新華社報導指出，遠東集團在上海、江蘇、江西、湖北、四川的投資，遭執法部門展開調查，發現遠東投資的化纖紡織、水泥企業被認定有違法、違規事實，包括環保、土地利用、職安、員工健康、稅務、產品品質等部分，遭處罰款、追繳稅款、限期整改，甚至是回收閒置建設用地等處罰，新華社報導表示，遠東集團已經繳納或正在按程序繳納罰款和稅款。

王美花表示，初步了解，遠東集團確實被中國大陸因環保、稅務等問題遭處罰，經濟部官員回報，遠東集團九成以上都已經改善，到年底前會改善完畢。經濟部也會了解相關狀況，看看遠東集團是否有需要兩岸協商機制協助。

王美花說，由於不了解細節狀況，因此無法斷言是不是「台企被打壓」，尊重遠東集團的說明。遠東集團預計稍晚發表聲明。