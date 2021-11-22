你比你想像的更容易破產！全台首份「破產指數報告」揭5大警訊

「國債鐘」最新顯示，台灣每人平均背負國債24.7萬，那你的私人負債呢？台灣首份《破產指數報告》揭露5大警訊，你可能比你想像的更容易破產！

根據財政部的國債鐘資料，截至11月12日，中央政府債務未償餘額合計5兆7748億元台幣，平均每人負擔債務24.7萬元。

11月16日，中央大學新成立的「企業重整與破產法研究中心」首度發表一份「消費者破產指數報告」（Consumer Bankruptcy Index, CBI）。

調查顯示，台灣民眾的消費者破產指數總指數為111.94，雖然傾向樂觀，但這份調查顯示，民眾對自身債務問題的規劃，以及相關法制認知，卻相當需要加強。

中央大學企業重整與破產法研究中心主任鄭有為指出，隨著全球經濟發展及金融科技進步，民眾的生活和消費模式愈來愈智慧和便利化，但貧富差距亦隨之擴大。

尤其，鄭有為強調，當消費管道更多元、支付更快速、資金財通更簡易時，對社會大眾帶來更多的誘因以及先行消費，因此負債已經是我國每位民眾必須面對的生活現象，值得高度重視與分析。

全台首個破產指數，次分為兩大指數

這份調查，又可分為兩大次指數：「消費者破產風險指數」及「消費者破產認知指數」，指數各為159.82、64.07，呈現相當兩極。

「消費者破產風險指數」，是針對民眾的財務現況、債務壓力及財務危機，詢問各項指標題項；「消費者破產認知指數」，則是詢問民眾對於《破產法》及《消費者債務清理條例》的相關認知、使用及熟悉度。

中央大學企業重整與破產法研究中心解讀，消費者破產風險指數的結果和金融研訓院於2020年10月發布的「台灣金融生活調查」結果若有相符。

當時，金融研訓院在發布這份調查時即指出，台灣民眾的儲蓄與借貸狀況，確實存在兩極化的雙峰現象。一方面，有三成的民眾，儲蓄與投資非常豐厚充足，但卻也另有三成民眾，僅有低於5萬元甚或沒有任何儲蓄。

尤其令人憂心的，已有約16%民眾自覺到生活收支已經是「有點困難」或「非常困難」，更有近兩成民眾無法在一週內籌到10萬元來因應緊急事故。

進一步再細究「消費者破產認知指數」為何偏向悲觀，其主要是測驗台灣民眾對於《破產法》及《消費者債務清理條例》方面的認知程度，但從結果來看，民眾對「兩法使用度」的指數為92.6、「兩法熟悉度」為15.95、「兩法有效度」為83.65。

顯然，民眾不但對這兩法的認知程度偏低，會使⽤兩法解決債務問題的情形也不太樂觀，對其能否解決債務問題的評價，更傾向悲觀。顯然法制相關的宣傳推廣尚有待努力。

破產報告揭露五大警訊

第一、女性較擅長理債，卻不太懂法：女性在債務管理或壓⼒承受部分略優於男性，但對法制⼯具掌握稍遜於男性。

第二、青壯族群債務壓力大：30至49歲的青壯族群為社會最主要的⽣產⼒，其承受的債務壓⼒偏⾼，但對法制⼯具的掌握卻不太好。

第三、北部破產風險低、東部壓力比例意外高：破產風險指數部分，北北基宜及花東仍分別是最⾼與次⾼，指數愈高表示破產風險愈低，接下來則是桃⽵苗和雲嘉南地區，而⾼屏及中彰投略低於其他地區，但總的來說均屬於相當程度的樂觀。

令人意外的是，花東離島地區居民覺得財務「非常有壓力」的比例，竟接近20%。

在破產認知指數部分，以上各區均偏向悲觀，其中桃⽵苗地區指數57.15最低。綜合⽽⾔，各區在債務管理與壓⼒承受能⼒各有⾼低，但普遍在法制⼯具的掌握上都不太樂觀。

第四、新移民的債務承壓力較低：新移⺠在債務管理及壓⼒承受明顯低於其他住⺠，在法制⼯具的接觸與掌握略⾼於其他住⺠，但仍需要對法制⼯具更多的認識。

第五、接案及打零工的零散工作者，債務壓力最高。至於受薪階級的債務壓力，則低於雇主、專業⾼階⼈員。

綜觀各類消費者破產指數總指數，若以職業區分，打零工者總指數為悲觀，其他均為樂觀，但30-39歲、桃⽵苗及⾼屏地區、原⺠新移⺠、求職中、收入在20-50萬之間者較其他⼈偏低。在消費者破產風險指數部分，均為樂觀。⽽在破產認知指數部分，均偏向悲觀，桃⽵苗地區及收入在120萬以上者明顯偏低。以上各狀況需要留意。

此次調查是由國立中央大學企業重整與破產法研究中心主辦，國立中央大學台灣經濟發展研究中心提供意見，並委託樂水智研民調中心進行調查。調查期間為110年10月12日至15日，共訪問1083位全國各縣市20歲以上民眾，在95%的信心水準下抽樣誤差為±3.04%。

（作者／ 廖君雅 本文出自2021.11.18《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）