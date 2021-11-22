國泰庶民經濟指標 物價、薪資與大額消費創三新高紀錄

國泰金融集團（2882）今（22）日上午公布一項有庶民經濟指標之稱的「11月國民經濟信心調查」結果，隨著本土新冠病例持續+0，防疫管制也持續放鬆，令國人景氣展望指數走升，股市樂觀情緒與風險偏好上揚。其中最受矚目的是國人對物價預期上漲指數不斷攀高，雖然不是史上最高，仍創下44個月以來的最高紀錄。此外基本薪資明年調漲5.2%，民眾對於薪資預期指數已來到史上最高紀錄，另外疫情緩和加上振興券助攻，報復性消費心理產生，民眾11月對旅遊、聚餐、購物等「大額消費意願」指數亦攀至史上新高紀錄。

國泰金根據民眾最關心的議題進行時事調查，其中勞動部於2021年10月8日召開基本工資審議委員會，決議將基本工資從2,4000元調升至2,5250元，漲幅約5.2%；時薪從160元調高到168元，漲幅約5%。本次調查結果與2020年10月調查結果比較顯示：有35.8%的民眾認為任職的單位會跟進調薪，相較於2020年10月的調查增加8.2個百分點，今年基本工資調整後，民眾認為任職單位會跟進調薪的比例上揚。

至於調薪幅度方面，基本工資調整後，有53.6%的民眾認為任職單位不會調整薪資，較2020年10月調查減少15個百分點；25%的民眾則認為會上調薪水0-3%，較2020年10月調查增加4.5個百分點；13.8%民眾預期調薪幅度達3-5%，較2020年10月調查增加9.2個百分點，整體而言民眾對於調薪幅度的樂觀程度較去年高。

此外，國泰金最新發布的國民經濟信心調查民眾對景氣的感受。景氣展望指數上升至21.2 (10月：16.1)，現況指數走揚至17.8 (10月：-7.4)；民眾薪資上漲預期指數走高至14.3 (10月：4.6)，大額消費意願指數升至21.4 (10月：16.6)，為調查以來新高，國泰金表示，此顯示多項刺激政策明顯提振民眾的消費意願。而國發會最新公布的9月景氣對策信號維持紅燈，領先指標上揚；政府推出多項振興消費政策，且指揮中心持續放鬆防疫管制亦有助益。

另外，有77%民眾預期今年經濟成長在3%以上，59%則認為通膨高於2%。國泰金表示，主計總處估計2021年經濟成長5.88%，本月調查結果顯示，民眾對於2021年台灣經濟成長率的平均預期值為4.35%，略高於10月的4.27%，77%民眾認為今年經濟成長率會達到3%以上；民眾對於2021年平均通膨預期值為2.22%，高於10月的2.07%，預期今年通貨膨脹率高於2%的民眾比例為59%。

至於股市方面，受惠國際股市創新高，國人的股市樂觀情緒與風險偏好同步上揚。國泰金表示，全球大型企業財報表現佳，美歐股市創新高，台股亦反彈，民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好同步回揚。本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數上揚至13.5 (10月：-5.4)，風險偏好指數亦走高至11.5 (10月：4.8)。