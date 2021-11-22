快訊

新店帽T男逃逸畫面曝光！埋伏等候死者返家 開4槍擊斃

獨／大S親回應與汪小菲未來動向！避談自己只求他好

國泰庶民經濟指標 物價、薪資與大額消費創三新高紀錄

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

國泰金融集團（2882）今（22）日上午公布一項有庶民經濟指標之稱的「11月國民經濟信心調查」結果，隨著本土新冠病例持續+0，防疫管制也持續放鬆，令國人景氣展望指數走升，股市樂觀情緒與風險偏好上揚。其中最受矚目的是國人對物價預期上漲指數不斷攀高，雖然不是史上最高，仍創下44個月以來的最高紀錄。此外基本薪資明年調漲5.2%，民眾對於薪資預期指數已來到史上最高紀錄，另外疫情緩和加上振興券助攻，報復性消費心理產生，民眾11月對旅遊、聚餐、購物等「大額消費意願」指數亦攀至史上新高紀錄。

國泰金根據民眾最關心的議題進行時事調查，其中勞動部於2021年10月8日召開基本工資審議委員會，決議將基本工資從2,4000元調升至2,5250元，漲幅約5.2%；時薪從160元調高到168元，漲幅約5%。本次調查結果與2020年10月調查結果比較顯示：有35.8%的民眾認為任職的單位會跟進調薪，相較於2020年10月的調查增加8.2個百分點，今年基本工資調整後，民眾認為任職單位會跟進調薪的比例上揚。

至於調薪幅度方面，基本工資調整後，有53.6%的民眾認為任職單位不會調整薪資，較2020年10月調查減少15個百分點；25%的民眾則認為會上調薪水0-3%，較2020年10月調查增加4.5個百分點；13.8%民眾預期調薪幅度達3-5%，較2020年10月調查增加9.2個百分點，整體而言民眾對於調薪幅度的樂觀程度較去年高。

此外，國泰金最新發布的國民經濟信心調查民眾對景氣的感受。景氣展望指數上升至21.2 (10月：16.1)，現況指數走揚至17.8 (10月：-7.4)；民眾薪資上漲預期指數走高至14.3 (10月：4.6)，大額消費意願指數升至21.4 (10月：16.6)，為調查以來新高，國泰金表示，此顯示多項刺激政策明顯提振民眾的消費意願。而國發會最新公布的9月景氣對策信號維持紅燈，領先指標上揚；政府推出多項振興消費政策，且指揮中心持續放鬆防疫管制亦有助益。

另外，有77%民眾預期今年經濟成長在3%以上，59%則認為通膨高於2%。國泰金表示，主計總處估計2021年經濟成長5.88%，本月調查結果顯示，民眾對於2021年台灣經濟成長率的平均預期值為4.35%，略高於10月的4.27%，77%民眾認為今年經濟成長率會達到3%以上；民眾對於2021年平均通膨預期值為2.22%，高於10月的2.07%，預期今年通貨膨脹率高於2%的民眾比例為59%。

至於股市方面，受惠國際股市創新高，國人的股市樂觀情緒與風險偏好同步上揚。國泰金表示，全球大型企業財報表現佳，美歐股市創新高，台股亦反彈，民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好同步回揚。本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數上揚至13.5 (10月：-5.4)，風險偏好指數亦走高至11.5 (10月：4.8)。

國泰金 景氣對策信號

延伸閱讀

企業財報佳 國泰金：股市樂觀指數與風險偏好齊揚

員工集資近千萬救公司 老闆報恩調薪「每人漲28%」

軍公教調薪 20萬約僱人員擬比照調薪

國泰機組返香港前3天 每天只可外出2小時

相關新聞

買房穩賺不賠？數據預警：日本房市崩盤前兆 在台灣已有端倪

儘管台灣房市榮景看來穩賺不賠，但日本其實早有慘痛教訓。炒作的後果，不僅影響了個人退休規劃，更使整個國家陷入失落的20年。在房地產崩盤前，人口指標已透露警訊，值得台灣引以為戒。

央行升息如何影響股市、匯市與房市？楊金龍這麼說

國內外通膨升溫，各國中央銀行也到了研議「升息抗通膨」的關鍵時刻；對此，中央銀行總裁楊金龍今（22）日指出，台灣基本面好，...

台美經濟繁榮夥伴對話不談萊豬 明日會後將說明內容

第二屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）將在美國時間22日、台灣時間23日上午登場，經濟部長王美花今（22）日表示，將討論...

旺季不旺 今年下半年電視出貨量年減12.4%

根據TrendForce調查顯示，今年第3季電視品牌出貨量達5,251萬台，季增8.3%、年減14.7%。隨著各國疫苗覆...

國泰庶民經濟指標 物價、薪資與大額消費創三新高紀錄

國泰金融集團（2882）今（22）日上午公布一項有庶民經濟指標之稱的「11月國民經濟信心調查」結果，隨著本土新冠病例持續...

中央在台中7期旁建社宅 議員：靑年勞公付得起嗎？

台中市議會都發建設水利業務質詢，國民黨市議員張廖乃綸關切社會住宅的推動，要求都發局一定要和中央積極協商、審慎選址，否則社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。