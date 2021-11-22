央行升息如何影響股市、匯市與房市？楊金龍這麼說

國內外通膨升溫，各國中央銀行也到了研議「升息抗通膨」的關鍵時刻；對此，中央銀行總裁楊金龍今（22）日指出，台灣基本面好，估計升息1碼（0.25個百分點），對股市影響不大，但新台幣會有升值壓力；至於房市，如果台灣率先升息，利率更高會吸引資金進來，對房地產反而更不好。

楊金龍今日赴立法院報告，立委曾銘宗詢問，央行未來可能升息，升息對股市、匯市與房市會有哪些影響？楊金龍回應，升息對股市的影響，自己並非股市專家，但台灣基本面好，所以升息1碼，對股市應該不會造成多大的壓力，不過，升息對匯市會比較有壓力，而這取決國外與台灣的升息情況。

楊金龍表示，「台灣短期利率高於美國，如果台灣先升息，利率更高更容易吸引資金進來，對台灣房地產反而更不好，而且新台幣匯率會升值。」 至於房地產，楊金龍表態，「我們比較不會用利率去對付房地產，而是用選擇性信用管制去對付它。」

曾銘宗詢問，央行已推出三波房市管制，是否發揮該有的效果，楊金龍認為「有發揮效果」，曾銘宗說，「但房價還是繼續漲啊！」

楊金龍回應，不要讓銀行信用過度流到房地產，從這個目標來看，央行有達到成效。

曾銘宗表示，美國聯準會認為，美國通膨是暫時的，很多人攻擊聯準會是誤判，對此，楊金龍認為，新冠肺炎疫情舒緩、各國開始解封，市場需求一直增加，導致美國塞港問題很嚴重，當時美國認為塞港一解除，通膨問題就可以解決，沒想到塞港問題一直沒辦法解決，所以他們（聯準會）改口說，明年第2季第3季通膨情況才可能下跌。

曾銘宗追問，美國聯準會都會誤判，台灣央行會不會誤判？楊金龍回應，台灣目前物價指數還是控制得很好、台灣和美國情況是不一樣的。

立委李貴敏關注，台灣央行近期是否會調升利率，楊金龍表示，明年全球央行都會緊縮，我國貨幣政策一定也會維持相同基調，「央行貨幣政策一定會朝緊縮走。」