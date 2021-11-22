中央在台中7期旁建社宅 議員：靑年勞公付得起嗎？

台中市議會都發建設水利業務質詢，國民黨市議員張廖乃綸關切社會住宅的推動，要求都發局一定要和中央積極協商、審慎選址，否則社會住宅租金高不可攀，政府不要當「惡房東」否則低薪勞工根本負擔不起。

台中市議議員張廖乃綸說，民間人力銀行公布「2021-2022台灣地區薪資福利調查報告」結果顯示，今年受疫情衝擊導致新鮮人平均起薪下滑，學士平均起薪3萬1千元，碩士3萬5千元，是5年來首度下滑。

年輕人賺錢不容易，但全國各地房價攀升，中央沒拿出有效辦法抑制房價，放任房價漲不停，青年勞工想買個房子更困難。

台中市長盧秀燕上任後持續興辦社會住宅，4年興辦5000戶達標，已完工5處共1191戶、興建中3917戶，目前台中社會住宅的入住率都超過九成。反觀中央在台中市的社宅計畫，目前看不到動工、完工進度。

張廖乃綸表示，既是社會住宅，就要讓青年勞工住得起，政府不能當惡房東，租金不能太高。台中市社宅每月租金第一年按市價打五折、第二年打六折、第三年打七折，外加管理費。豐原安康社宅來說，三房(約37坪)七折租金加管理費要12300元。南屯精科社宅三房(35-36坪)七折租金加管理費17300至17800元。太平育賢社宅租金三房(42-43坪)七折租金加管理費21600至22100元。年輕勞工已反映，每月2萬多的社宅租金吃不消。反觀中央在台中市推動的社會住宅計畫，選在西屯7期旁、北區市區黃金地段，租金恐怕高不可攀。

都發局長黃文彬說，中央選在潭子、北區和西屯興辦社會住宅，潭子部分的統包工程已發包，北區和西屯還在和地方說明溝通。

黃文彬説，中央的社宅後續都由中央管理，租金的訂定方式和訂價基礎和台中市不太一樣，原則是訂價後打八折。他強調，台中市蓋社會住宅堅持控制成本，就是不希望年輕人負擔太高，中央如要將容積蓋好蓋滿，造價當然比較高，市府會持續和中央溝通。

市議員張廖乃綸說，如果太平的社宅租金都要二萬多，那中央在西屯區黃金地段蓋社宅，折扣又比較少，租金恐怕更會讓年輕勞工吃不消、住不起。

張廖乃綸強調，去年台北市明倫社宅三房租金要4萬多，引來民怨，都發局一定要和中央深入溝通，慎慎選址，考量租金水準，才能讓年輕人或勞工住得起。