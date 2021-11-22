台美經濟繁榮夥伴對話登場 王美花：談供應鏈不談萊豬

第二屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）23日將以線上方式舉行。對於台美討論主題，經濟部長王美花表示，EPPD聚焦在經濟戰略合作，主題包括供應鏈、產業合作、數位及經濟脅迫等。至於是否可能會談論到萊豬問題，她說，EPPD是產業策略談判，不是跟USTR的會談，不會談到來豬的議題。

另外，對於近期美國商務部要求台灣半導體廠商繳交包括庫存、客戶名單等題目的問卷，是否也可能在EPPD討論。王美花回應，明天會談什麼，會後會再跟各位做報告。

台灣與美國去年11月舉行首屆台美經濟繁榮夥伴對話，台美簽訂為期五年並得再延長五年的備忘錄（MOU）。

今年2月5日，經濟部、駐美代表處及AIT主辦「台美供應鏈合作前景座談會」。會議中提到，台美從70年代年多，包括電子產品、半導體等，而會議中不斷提到雙方「互相依賴」，認為是長期的分工關係。

我國邀請雙方產業界，包含全球500大企業主動加入座談會。美方出席有協會跟公司，包括美國資訊科技與創新基金會（ITIF）、美國半導體產業協會（SIA）、高通及康寧等；台灣部分則是有國際半導體產業協會、TSIA台灣半導體協會以及台積電出席，台美參與視訊會議總共約100人。

原本預期將在暑假期間舉辦第二次會議，但因為遇上三級警戒，今年未再舉行座談會。