富蘭克林：逢回分批布局美國創新成長+價值循環題材

迄今為止史坦普500企業公布的第3季財報穩健，利潤率擴大，而且營收年增15%顯示需求依然強勁，正面看待美股多頭將延續。富蘭克林證券投顧表示，短線股市迭創新高後仍須慎防技術性回檔，然而，放眼美國經濟增長雖放緩但仍穩健，投資人趁震盪之際分批布局，鑒於類股輪動加快，價值循環股受惠經濟復甦仍有表現空間，創新帶動科技產業長期結構成長趨勢不變之下，值得中長期投資，投資組合可創新成長及價值循環股兼備，輕鬆掌握輪動節奏，逢回分批或定期定額皆宜。

感恩節假期將至，根據美國全國零售聯盟10月27日預估，今年11~12月份美國假期銷售預估將較2020年同期成長8.5%~10.5%至8,434~8,590億美元，創歷史新高，其中，線上及非實體店銷售預估將成長11%~15%至2,183~2,262億美元。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲表示，目前美國家庭淨資產達141.9兆美元，其中包括2.5兆美元的超額儲蓄、創紀錄的房價和非常強勁的金融市場，可望支持未來幾年消費維持高於趨勢水準。

根據最新的10月凱利衰退風險儀表板，整體儀表板訊號續亮綠燈，顯示美國經濟基本面仍穩健，儘管12個分項指標中的薪資增長指標，因工資增長加快而由綠燈變成黃燈的謹慎訊號，但其餘11個分項指標均位於綠燈或擴張區間，而且，預期隨著招聘重新加速，2022年薪資增長可能出現放緩。

傑佛瑞．修茲表示，儘管市場擔憂滯脹及大離職潮的風險，不過，目前與滯脹不同，短期通膨升高但實質經濟增長強勁且勞動市場健康，雖然通膨壓力可能難在短期消退，但一些壓力如供應鏈瓶頸可能會達到頂峰，至於大離職潮，JOLTS數據顯示8月美國離職人數創歷史新高，約430萬人，但招聘及釋出的工作崗位更多，達630萬，招聘人數比離職人數多出2百萬；因此，並不認同大離職潮的說法，可能正在發生的是勞動力市場流動加劇，許多人因追求更高工資而離職，雖然這可能對企業獲利產生影響，但顯示經濟依然健康，就業報告顯示招聘重新加速、近周持續申請失業救濟金人數下降，均顯示有越來越多失業者可能正在尋找工作。