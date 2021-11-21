經濟部：三接是必要措施 減煤不能走回頭路

藻礁公投領銜人潘忠政批政府「拿中南部人民的肺來威脅蓋三接」，經濟部強調，已積極推動節能及再生能源設置，但老舊機組有固定除役年限，且經濟成長帶動半導體投資、台商回台投資，用電需求將持續成長，提高燃氣發電才能在穩定供電的前提下，持續減碳降空污，是國家能源發展的規劃，絕非恐嚇人民。

經濟部表示，在國內半導體等投資力度持續加大下，雖然我國過去10年電力密集度已改善12.6%，且再生能源的設置量至今年9月，太陽光電已達700萬瓩、風力亦達94萬瓩，隨著近年台商回流意願提高，中美貿易戰帶來台商回流效益，且未來大型產業投資案、半導體產業設廠等經濟成長因素，預估未來用電需求達2.5%的成長，天然氣需求將有增無減，三接即是為因應此大量需求增加下的必要措施。

經濟部表示，要求台電公司要致力增氣減煤，精進大修排程，以設法增加燃氣機組發電量，台電燃氣複循環機組在環保及安全調度優先下，燃氣機組皆已全力發電，發電度數預估今年將超過1000億度，其發電量已到極限，若無新設燃氣機組及新的氣源加入系統，即使有新設高效率機組及優秀的調度，和精進的機組維護與大修排程，已無再提升燃氣發電的空間。

經濟部更說，若沒有新的接收站，新增燃氣機組也無用武之地，巧婦難為無米之炊，將會面臨有機無氣、無法發電的困境。

此外，經濟部也說，為因應國際2050淨零碳趨勢，規劃透過低碳邁向無碳的淨零路徑，而低碳的燃氣發電即為重要的喬接能源，故為了提高再生能源占比並穩定電力供應，政府也推動設置低污染的燃氣機組及天然氣接收站等的基礎設施，因此，第三接收站除了供應燃氣機組發電用氣外，亦是為了能夠平衡區域供氣、回應民眾對減煤的期待，以及呼應國際趨勢穩住我國競爭力。

經濟部強調，未來能源系統從低碳轉向無碳的關鍵，燃氣發電是當前同時可達減空污減碳的發電方式，三接規劃，肩負穩定全國供電、改善中南部南電北送、中電北送問題，及減污降空污的重要任務，並牽動我國北部民生經濟需求，若三接停建，對穩定供電及減碳降空污的規劃將造成沉重打擊。

經濟部表示，不樂見減煤行動被按下暫停，甚至減煤的努力走回頭路，盼環團朋友了解。