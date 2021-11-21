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中油：明日凌晨起汽、柴油調降0.3及0.2元

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
中油宣布，明日凌晨零時起汽、柴油調降0.3及0.2元。圖／中油提供
中油宣布，明日凌晨零時起汽、柴油調降0.3及0.2元。圖／中油提供

台灣中油公司宣布，明（22）日凌晨零時起汽、柴油各調降0.3元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升28.0元。本週油價除維持亞洲鄰近國家最低價機制並啟動平穩措施，汽、柴油各吸收0.4元。

中油表示，本週受歐洲COVID-19疫情復燃及美國12月頁岩油產量將增至832萬桶／日，較11月增加8.5萬桶／日影響，導致國際油價下跌。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌1.74美元，新台幣兌美元匯率升值0.018美元，計算後價格已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），與上週零售價比較汽、柴油應各調漲0.1元及0.2元，換算95無鉛汽油每公升31.7元，因此進一步再啟動油價平穩措施，超出之1.7元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各吸收0.4元，吸收後汽、柴油實際價格每公升各調降0.3元及0.2元。

本週依油價公式、維持亞洲鄰近國家最低價及平穩措施雙機制啟動後，汽、柴油各需調整之0.4元由中油吸收，累計110年至10月底止，中油共吸收73.9億元。

國際油價 中油公司

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