減碳淨零 政府要訂定法令確實執行

氣候變遷帶來的災難，已愈來愈頻繁、愈來愈劇烈，已攸關人類生死存亡，今（20）日由願景工程基金會、理律法律事務所和聯合報系共同主辦的「氣候危機行動論壇」，在「氣候災難下的法治危機及行動方針」的議題討論中，與會法律專家認為，要達到減碳淨零目標，除應減少甚至淘汰燃煤、天然氣等石化燃料的使用，更應訂定相關國內法，訂設立一個獨立的行政單位來執行。

理律法律事務所資深合夥人陳長文指出，工業革命以來，人類燃燒石化燃料加速文明經濟，也加熱地球。1765年二氧化碳在空氣中為百萬分之280，1960年增加到百萬分之315，今天升到百萬分之415，如果繼續焚燒、排碳，地球會毀滅掉，甲烷和二氧碳一樣，會在地球表面巨熱造成全球暖化。

他認為，2050年石化燃料要淨零，不遵守的話，其他國家會有一些行動，如歐盟會課徵碳稅，所以氣候危機我們要透過法治來處理，例如要訂定氣候相關公約的施行法或國內法，盤點國內法規，使其富有彈性及韌性，透過法治制定政策及行動外，並建立一個兼具獨立性單位來確實執行，而且人民有權提出氣候訴訟，包括中央政府和地方政府未落實法令的話，人民可以提出訴訟，以司法審判來監督政府。

理律法律事務所所長李念祖表示，氣候災難與其說是地球災難、危機，更準確地說是人類的災難、人類的危機，政府應循法治原則來處理，同時採取立法、行政及司法手段及行動，實現其相應的憲法義務與國際社會責任，這個法治做為是課予政府看顧保護環境生態的義務，其目的是為實現個人健康權。

理律法律事務所資深律師黃海寧說，研究台灣的法律後，發現施政計畫很少用立法和規範制定來落實減碳的政策，而且體系相對鬆散，有些部門甚至沒有執行體系，蘿蔔和棍子的比例不是很平均，且很多是地方政府的自治法規規定，雖然由下而上是好事，但沒太多明確指引，且溫管法只有說定期檢討，沒有法律支持體系來制定更明確的管考制度，也沒有司法監督的體系。

她強調，要建立完整制度要由立法方式，而司法可以介入並進行監督，並且法規盤點很重要，要定期公告。