產業界認為減碳淨零 政府要說清楚電力怎麼來

節能減碳、甚至達到淨零排放已是全球共識，但在國內仍高度依賴化石燃料、政府又全力推動非核家園下，產業界擔憂電力要怎麼來，而且歐盟將於2023年開始試行碳關稅制度，也讓產業相當緊張，另外，產業也非常關心未來的碳稅要怎麼課徵，並希望政府對碳定價、碳交易訂定要明確。

由願景工程基金會、理律法律事務所和聯合報系共同主辦的「氣候危機行動論壇」，今（20）日於台北國際會議中心舉辦，在「氣候災難下的法治危機及行動方針」的議題討論中，中華民國全國工業總會秘書長蔡練生表示，產業界都支持減碳政策，但希望政府儘速提出碳中和路徑圖，建構新的治理架構並規劃行動方案，儘速完成「氣候變遷因應法」，並建立碳排總量管制、碳交易機制與碳費定價等機制，審慎評估對產業的影響。

蔡練生認為，台灣面對碳中和的挑戰，第一是能源的問題，在推動非核家園政策下，我們化石能源比重還占80%，2025非核家園與2050碳中和的目標扞格，如果我們不要核能，那電力來源在哪裡？他提醒政府，國際上同意零排放的國家，很多都是使用核電，且再生能源占比有三成的國家，這一點政府要有所認知。

環境品質文教基金會董事長謝英士指出，減碳不只是產業、交通運輸、一般民眾，電廠也是一個重點，美國將發電業零碳排汙染的目標訂在2035年，顯示他們減碳甚至淨零馬上就抓發電部門，這非常務實，而2025年台灣的發電業目標還是八成火力，顯然落後很多。