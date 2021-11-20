9月底銀行放款餘額衝破30兆 不動產業增幅居冠

歌手黃明志將創作的歌曲拿到ＮＦＴ（非同質化代幣，Non-Fungible Token）平台銷售爆賺，不僅成功吸引話題，這些和虛擬貨幣有關的交易行為也引發財政部的關注。會計師表示，以黃明志的個案為例，相關收入可能被認定為執行業務所得或財產交易所得，但屬於哪一類要由國稅局認定；至於民眾較為熟悉的比特幣、乙太幣等虛擬貨幣交易所得，則屬於財交所得。至於投資比特幣ＥＴＦ，因為交易市場都在海外，歸類為海外所得。

2021-11-20 07:10