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9月底銀行放款餘額衝破30兆 不動產業增幅居冠
房市熱！依據主計總處國情統計通報資料顯示，2021年9月底全體銀行放款餘額，以不動產業增加3,414億元最多，增幅14.2%。而占全體公民營企業放款餘額最大宗的製造業，則是增加3,275億元，增幅6.1%，借款增額排名居次，再其次則是批發零售業，增1,715億元，增幅10.5%。
主計總處指出，截至2021年9月底全體銀行放款餘額為30.9兆元，較2020年同月底增2兆4,138億元，增幅8.5%。
就借戶部門別觀察，以對個人及其他放款餘額增1兆2,354億元，增幅8.7%最多，對民營企業放款增1兆709億元，增幅8.5%居次，對政府及公營事業放款亦增1,075億元，增幅6.0%。
若就用途別觀察，增額主要為各部門購置不動產與週轉金，分別增1兆3,392億元，增幅10.5%；及9,888億元，增幅6.9%。
至於在占全體公民營企業放款餘額最大宗的製造業部分，則是以電腦、電子產品及光學製品業借款餘額增最多。其中，對電子零組件業放款餘額最高，占整體製造業的21.1%，惟年減5.2%；對電腦、電子產品及光學製品業放款餘額則較上年同月底增1,714億元，年增幅最大達25.2%。其他放款較多的業別包括：金屬製品業與基本金屬業等，分別增15.4%及9.2%。
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