跟騷法三讀通過 通訊騷擾明列犯罪

立法院院會今（19）日三讀通過「跟蹤騷擾防制法」，即將於公布後六個月施行，明訂若有持續違反他人意願的八大類行為等，包含通訊騷擾、妨礙名譽、冒用個資等，將列為告訴乃論犯罪，可讓警察、法院等公權力介入。

內政部表示，跟騷法將於公布後六個月施行，參考世界各估先進國家立法模式，將跟騷行為視為犯罪，警察獲報後，可即時展開刑案偵查，發動拘捕、搜索、移送、建請聲押等刑事強制處分；並授權警察書面告誡、法院核發保護令，周延被害人保護，藉由完善立法，補足性別暴力防制的缺口。

修法共有三大重點，首先，明示「跟蹤騷擾」的定義，是指對特定被害人反覆或持續為違反其意願，且與性或性別有關的八大類行為，包括監視觀察、尾隨接近、歧視貶抑、通訊騷擾、不當追求、寄送物品、妨害名譽，以及冒用個資。

實務上來看，內政部表示，可能會有的情境包括但不限於監視、跟蹤、盯哨、守候、威脅、辱罵、歧視、用電子通訊設備干擾、要求約會等行為，上述行為使對象心生畏怖，足以影響日常生活或社會活動，便可能受到法辦。

第二項重點，明訂跟蹤騷擾行為屬於告訴乃論的犯罪，得處一年以下有期徒刑，或併科新台幣10萬元以下罰金；在比較嚴重的情形中，內政部表示，如有攜帶凶器或其他危險物品，加重處五年以下有期徒刑，或併科50萬元以下罰金；違反保護令者，得處三年以下有期徒刑或併科30萬元以下罰金。

第三項重點，為保護被害人安全，內政部表示，警察除得啟動犯罪調查、發動相關刑事強制處分外，還會以書面告誡犯罪嫌疑人；如經告誡後再犯者，還可由法院核發保護令；行為人如有攜帶凶器、其他危險物品或違反保護令，而有反覆實行之虞者，法院還能進行預防性羈押。

內政部表示，為讓新法早日上路，將盡速於半年內完成員警執行新措施的教育訓練，以及配套子法的訂定；未來將整合公私部門力量，落實推動相關工作，同時也將於新法施行三年內，針對實務執行狀況提出研析報告，持續檢討精進，共同打造國人更放心的生活環境。

內政部長徐國勇表示，本案歷經六年多的努力終於通過，今天這項法案的通過除回應國人的期待外，未來也將滾動調整修正，期盼降低被害風險，讓國人生活更安穩。