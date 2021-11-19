逸達前列腺癌新劑型新藥 獲加拿大上市許可

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

逸達（6576）18日宣布，接獲授權夥伴Accord Healthcare公司通知，加拿大衛生部Health Canada已經核可逸達所開發的前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI 42毫克的新藥上市申請。

逸達生技表示，公司於美國東岸時間11月17日下午接獲合作夥伴Accord Healthcare通知，加拿大衛生部

Health Canada已完成柳菩林（Leuprolide）前列腺癌新劑型新藥CAMCEVI 42毫克針劑（即FP-001 50毫克）之新藥上市申請（New Drug Submission,NDS）審查，並授予上市許可。

逸達生技創辦人暨董事長簡銘達表示，很高興CAMCEVI 42 毫克取得加拿大藥證，這是繼今年5月取得美國藥證後，在全球主要市場所達到之另一關鍵里程碑。逸達將持續與各市場授權夥伴積極準備CAMCEVI 42毫克上市相關事宜，盡快將此創新劑型新藥帶至醫護與病患手中。

逸達生技說明，CAMCEVI 42毫克是治療晚期前列腺癌的柳菩林新劑型新藥，為柳菩林胜肽含量42毫克之預充填式六個月緩釋針劑。逸達通過自行開發的SIF穩定注射劑型平台技術，成功克服30年來高活性柳菩林針劑在保存與使用上的技術挑戰，突破市售產品無法預先均勻混合並充填的技術瓶頸，其便利使用、舒適、安全、施打劑量準確等特性賦予CAMCEVI 42毫克高競爭優勢及市場潛力。

根據Transparency Market Research統計，2019 年全球前列腺癌藥物市場接近100億美元，預估2027年全球前列腺癌藥物的市場將成長至196億美元，年複合成長率為 8%。IMS數據資料顯示，2018 年GnRH/LHRH荷爾蒙療法藥物市場為44億美元（所有適應症），以柳菩林（Leuprolide）類成分之銷售額達24.92億美元，占比56.6%。

逸達的CAMCEVI 42毫克於2017年1月成功完成多國多中心三期臨床試驗，高達97%受試者達到主要療效指標 。根據分析，137位受試者中共有135位在28天內達到藥物去勢目標（血清睪固酮低於 50ng/dL），血清睪固酮中位數更於於施打第一針後的第28天達到低於17.6ng/dL 的去勢水準；施打第一針後的28天至336天內，97.1%的受試者血清睪酮含量穩定維持在50ng/dL 以下。

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