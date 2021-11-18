行政院政委郭耀煌：數位轉型跟5G發展是相輔相成

台灣通訊學會今(18)日下午2點在線上舉辦「後5G時代數位轉型之發展契機國際論壇」，邀請行政院郭耀煌政委蒞臨致詞，郭耀煌表示，政府籌設「數位發展部」，盼年底能通過三讀，台灣過去一年來超過六成的大型企業加快數位轉型腳步，行政院今年也開始推動雲世代數位轉型計畫，每年投入約20億元，更認為數位轉型跟5G發展是相輔相成。

台灣通訊學會理事長劉柏立致詞時表示，我國5G開台至今一年餘，不乏聽到「還看不到5G創新應用」、「5G和4G沒什麼差別」的質疑或誤解。他提到，5G殺手級應用仍待超高速與低延遲的技術結合後實現，但受疫情影響，5G的低延遲技術標準一直延宕至今，尚未問世。

而純粹的5G基地台SA獨立組網的覆蓋率還未全面普及，目前仍以NSA非獨立組網為主流，使5G的技術優勢相對較難彰顯。因此，目前5G服務還不算完整到位。但5G真正的價值是產業的創新應用，是創新市場、新產業的新契機，亦可視為數位轉型的新動力。值此關鍵時刻，政府積極籌備數位發展部，在確保資通安的前提下，帶動數位產業發展，擴大數位經濟規模，實現智慧國家永續發展的政策目標。今日非常感謝郭耀煌政務委員帶來數位發展部籌備的最新情況。

郭耀煌致詞時表示，政府積極籌設「數位發展部」，盼今年底能通過三讀，台灣過去一年來超過六成的大型企業加快數位轉型腳步，行政院今年也開始推動雲世代數位轉型計畫，每年投入約20億元，而且政府也投入相當的經費推動各類的5G垂直應用到製造業、服務業和農漁業各個領域。

郭耀煌表示，數位轉型跟5G發展是相輔相成的，要推動數位轉型將有五項新需求，包括資通安全、資料治理、跨域人才、創新環境與數位法治，這五項皆已納入未來數位發展部的核心業務，並將循此成立相關部會，例如資通安全署、數位產業署及國家資通安全研究院等。

郭耀煌進一步說明，數位發展部的首要任務是讓國民安心使用數位服務，也讓公私部門的數位服務可以持續運作，進而保護重要的數位資產，5G應用的普及同樣需要重視資安。但要加速數位轉型，就需要提供友善的數位創新環境，充分發揮創意也發揮資料的附加價值。因此，數位發展部將有主責資料治理及流通的部門，也將制定產業數位發展促進法及資料治理法，推動ICT沙盒輔導機制。而數位轉型需要各樣人才，未來也將大力推動跨域人才培育體系。目前籌備工作小組已成立「專家諮詢委員會」，將廣泛向各界徵詢意見。