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永豐實法說會 總經理徐志宏看第4季營運回升

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

永豐實（6790）今（18）日召開法說會，總經理徐志宏表示，今年第3季十分辛苦，除了漿價上漲、油價、煤價等成本價格攀升，中國大陸也面臨能耗雙控影響，加上台灣因疫情衝擊永豐實的商用市場，皆增加了第3季的營運壓力。展望第4季，他認為，隨著台灣疫情趨緩，商用通路重啟，加上漿價漲幅開始趨緩，將有利營運回升。

永豐實第3季合併營收22.3億元，稅後淨利1.6億元，單季每股純益0.64元，年衰68%，累計前三季合併營收72.5億元，合併稅後淨利歸屬母公司8.3億元，前三季合併每股盈餘3.39元，低於去年同期的4.7元。徐志宏表示，今年第3季毛利率受到影響，主要是面臨漿價及能源、運輸成本節節攀升壓力，以及兩岸疫情升溫影響。

徐志宏表示，永豐實商用市場占營收比重超過20%，台灣疫情嚴峻時，包含卡拉OK、KTV、醫院等高流量的通路皆受影響。此外，中國大陸9月、10月限電、封城影響大陸的生產與營運，加上油電雙漲，亦造成很大的壓力。公司雖透過更精進的生產成本控制和採購策略因應，但仍造成第3季毛利率和營業利益率下滑。

不過，徐志宏也提到，五月花舒敏厚棒於今年初上市後，受到消費者的青睞，第3季業績翻倍成長。三級警戒之後，消費者清潔使用習慣改變，清潔用品的使用需求增加；與上半年相較，橘子工坊制菌洗病毒類洗衣精皆有雙位數成長。

此外，第3季中國大陸市場雖因疫情、限電政策，營收受到影響，但團隊迅速積極因應，持續在市場上推廣尚未養成使用習慣的抽取衛生紙、廚紙、及天然概念清潔用品，搶攻家庭消費用品商機。

面對全球氣候變遷及全球淨零排放的挑戰，永豐實也持續推動再生能源的使用。預計明年於台灣楊梅廠及清水廠，增設3套SRF固體再生燃料進料系統，提升SRF固體再生燃料比例，達到逐步減少化石能源使用及廢棄物減量之雙重目的，全力減少在地球上留下的痕跡，讓資源永續循環。

疫情 營收

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