黃士修嗆告台電主管 台電：挺同仁、提供必要法律協助

中選會今（18）日舉辦第二場公投意見發表會，針對核四重啟公投提案方代表黃士修在場合對反方代表、核能發電處長許永輝嗆聲，若宣稱核四廠有問題就告發。台電發稿嚴厲譴責，並強調一定力挺同仁，提供必要法律協助。

黃士修今日於辯論現場向許永輝表示，手上已經準備好一份刑事告發狀草稿，若宣稱核四廠有問題，辯論一結束，就到台北地檢署告發，「我誠心建議您等一下小心說話，你有權保持沉默，否則所說一切都可在法庭上作為指控你的證據」。

台電強調，本於增進民眾對於公眾事務的瞭解，幫助民眾對於公投議題做出理性判斷，台電公司主管於意見發表會中，所表達的都是最真實的核四廠現況及核安議題，真相不會因為恐嚇而改變，安全不會因為嗆聲而提升。

台電只關心核安，並珍惜說明機會，希望讓民眾了解核安議題的實況，並看見台電堅持核安的立場。面對威脅與錯誤資訊，台電將毫無畏懼，持續言所當言。

台電表示，對於黃士修竟不思發揮社會理性溝通的力量，更不尊重他人的言論表達自由，反而使出威脅恐嚇的手段，無助於大眾對於公投議題的瞭解，令人深感遺憾。