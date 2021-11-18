因應全球最低稅負制 我最低稅負稅率加到15％可能不夠

OECD通過全球企業最低稅負制，將在2023年上路。財政部表示，為與國際稅制接軌，維護我國課稅權並建立公平合理租稅環境，將推動受控外國企業（CFC）制度上路，並審慎評估將12％的營利事業基本稅額徵收率調高。財政部長蘇建榮表示，希望CFC制度2023年跟全球最低稅負制同步實施，我國企業最低稅負制法定稅率區間是12％至15％，調幅若未超過15％就不需修法。

立法院財政委員會今天邀請財政部部長、經濟部部長、國家發展委員會主任委員、金融監督管理委員會主任委員及外交部部長就「全球企業最低稅負制與我國因應之規劃與措施」進行專題報告，並備質詢。

立委曾銘宗問，目前企業最低稅負稅率是12％，財政部評估要調高多少？蘇建榮表示，全球企業最低稅負制的15％是實質有效稅率，要看OECD最後公佈稅基怎麼計算，才能評估對我國跨國企業的影響，我國所得稅基本稅額中規定，企業最低稅負的徵收率是12％至15％，目前課12％，但實際徵收率可到15％，只要報行政院公佈實施即可，不需要修法。

曾銘宗說，實質有效稅率15％，名目稅率就會超過15％，最低稅負稅率加到15％可能不夠。例如我國營所稅稅率20％，但因有減免等租稅優惠，實質有效稅率僅13％多，所以會受到全球企業最低稅負的影響。如果最低稅負稅率要超過15％，稅才不會被其他國課走，就必須修法。

蘇建榮表示，因全球企業最低稅負制稅基未明，財政部持續審慎評估中，我國企業最低稅負的稅基，已把租稅減免涵蓋進去，已有有效稅率的味道。

吳秉叡表示，我們企業平均有效稅率才13％多，未來我國稅制若不調整，不足15％的差額恐會被其他國家課走，相關法律中很多租稅減免也應該檢討，合理的延續，已經可以停止減免的應該拿掉。蘇建榮表示，會跟相關部會主管機關討論產創、生技發展條例等中的租稅減免優惠，不然我們不課卻被其他國家課到。

吳秉叡提醒，很多企業在避稅天堂設立公司，財政部要想辦法取得資料，我們的稅收要搶先其他國家一步，至少我國企業應該稅繳在母國。

立委郭國文則表示，除了CFC制度，同屬反避稅制度的實際管理處所制度（PEM）也應該日出。蘇建榮表示，過去通過PEM制度要在兩岸租稅協議簽訂後實施。郭國文表示，時空環境不同，應評估PEM制度一起實施，也要求經濟部要有所因應，若稅率調高或減少租稅優惠，要協助企業因應。

立委張其祿表示，全球推反避稅制度，追求租稅公平，國內富人稅是否也應該實施，許多有錢人都不用繳稅。蘇建榮說，富人不用繳稅要看所得性質與申報內容，我國個人也有最低稅負制。