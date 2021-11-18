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旺宏打造安全幸福企業 獲國家職業安全衛生企業標竿獎

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

全球非揮發性記憶體領導廠商旺宏電子（2337）致力打造安全職場的幸福企業，近日獲頒「國家職業安全衛生獎–企業標竿獎」的殊榮，由行政院蘇貞昌院長授獎予旺宏電子吳敏求董事長。「國家職業安全衛生獎」為國內職業安全衛生最高榮譽，用以表彰用心推動職場安全衛生之企業。這是旺宏電子繼之前獲得行政院頒發「國家工安獎」後再次獲此榮耀，顯示旺宏電子在安全衛生管理、友善職場、員工健康促進及企業社會責任等方面均有卓越表現。

旺宏電子董事長吳敏求代表獲獎企業致詞時表示，旺宏於32年前創立公司時，即率先執行週休二日制度，他更要求員工不要稱呼他董事長，可以直接稱呼他的first name（名字），因為他和員工都是平等的，旺宏也是科學園區第一個建置員工休閒活動中心，為了員工的健康，他更要求每天至少都要有一個部門提前在下午五點鐘就可以去運動，他認為公司主管的心要放在員工身上，這樣員工才真得被視為公司重要的資產，期許所有企業都可以用心把員工照顧好。

旺宏建構安全職場，透過全方位的AI人工智慧智能中控室打造「安全零死角」的工廠管理機制，以智能監控及獨創「全都錄系統」，隨時掌握晶圓廠房所有環節，六星級的工廠管理制度獲得業界高度肯定，也因此受邀參與新竹科學園區管理局職安輔導計畫及新竹市政府成立之「旺安家族」，共計分享職安經驗予近50家國內中小企業，協助推廣職安管理制度，提升職場安全品質。

旺宏重視員工健康，2002年即率先以新台幣4億元打造園區首座五星級員工休閒活動中心，為員工及眷屬提供優質的親子運動場所。2011年啟動全員運動計畫，舉辦各種健康促進方案，成功提升員工每月運動率達96.7%，全年運動達27,000人次以上，更有40個以上的各類型活躍社團，鼓勵同仁平衡工作與生活，並進一步帶動公司及科學園區運動風氣的普及。

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